De ANWB doet jaarlijks representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar de opkomst van de elektrische auto. Door de uitkomsten van dit onderzoek te koppelen aan de feiten en cijfers uit de markt komt in beeld hoe elektrisch rijden zich in Nederland ontwikkelt.

De ANWB brengt de monitor jaarlijks uit om haar leden te informeren en in staat stellen de kosten van elektrisch rijden te vergelijken met die van brandstofauto’s.

Ook wil de ANWB hiermee onze partners aansporen de belangrijkste belemmeringen die consumenten nu nog ervaren, versneld weg te nemen.

De belangrijkste zijn de hoge aanschafprijs en beperkte actieradius.

Nederlanders lopen nog steeds niet echt warm voor een elektrische auto. Met zo’n auto kan weliswaar steeds verder worden gereden en er zijn meer laadpunten, maar de interesse in volledig elektrische auto’s is het afgelopen jaar gelijk gebleven, meldt de ANWB.

De ANWB doet ieder jaar onderzoek naar de opkomst van de elektrische auto. Uit de Elektrisch Rijden Monitor 2018 (PDF) blijkt dat ongeveer vier op de tien Nederlanders geïnteresseerd zijn in een elektrische auto. Ongeveer een kwart heeft er geen behoefte aan en een grote groep (40 procent) staat hier neutraal in.

De hoge aanschafprijs en de beperkte actieradius zijn de belangrijkste redenen voor een consument om nog geen elektrische auto te kopen.

Het gemiddelde rijbereik van een elektrische auto met een aanschafprijs van 50.000 euro is inmiddels gestegen van 221 kilometer in 2017 naar 264 kilometer en het aantal laadpunten is bijna verdubbeld: van 19.041 naar 36.000 exemplaren.

De consument lijkt te wachten op een meer gangbare, voordelige elektrische auto. Dat wil overigens niet zeggen dat er in de tussentijd niets gebeurt. Zo is het gemiddelde rijbereik van EV’s gestegen.

Van de exemplaren met een aanschafprijs tot € 50.000 is de gemiddelde actieradius toegenomen van 221 kilometer in 2017 naar 264 kilometer in 2018. Ook zijn er meer laadpunten bij gekomen en is het aantal elektrische auto’s op de weg zo goed als verdubbeld van 19.041- naar 36.000 exemplaren.

Het aankoopbedrag van elektrische auto’s is nog steeds fors hoger dan die van vergelijkbare benzineauto’s. Op basis van een Total Cost of Ownership berekening is het verschil aanzienlijk minder.

Vergeleken met 2017 liggen die prijzen juist dichter bij elkaar. In 2017 was een elektrische auto gemiddeld 10% duurder dan een vergelijkbare benzine auto. In 2018 is dit verschil teruggelopen naar 6%.

