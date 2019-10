Geschreven op 22-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De gemeente Arnhem wil dat er vanaf 2022 louter nog trolleybussen door de stad rijden.

Door de komst van de trolley 2.0 – die deels los van de bovenleiding kan rijden – kunnen die bussen ook naar verschillende steden in de omgeving pendelen die geen bovenleiding hebben.

Die wens heeft de gemeente uitgesproken voor het openbaar vervoer in de regio Rijn-Waal. De provincie Gelderland wil Rijn-Waal start in 2020 met de aanbesteding.

In Arnhem wordt al sinds de jaren vijftig met trolleybussen gereden en ook nu zijn er nog veertig in bedrijf. Mede door deze voertuigen scoort Arnhem al jaren goed op duurzaamheid – zelfs toen elektrische bussen nog een zeldzaamheid waren. Maar de gemeente wil het busvervoer verder verduurzamen en de hoop is om alle bussen vanaf 2020 volledig uitstootvrij te laten rijden.

In maart van dit jaar gingen er twee trolley 2.0-bussen rijden, die dus losgekoppeld kunnen worden van de bovenleiding. Leverancier HESS heeft twee bestaande bussen uitgerust met een accupakket en dit krijgt energie via In Motion Charging. Tijdens het rijden aan de bovenleiding worden de voertuigen opgeladen, zodat ze daarna tien kilometer los van de bovenleiding kunnen rijden.

De gemeente vraagt de provincie in de aanbesteding zo veel mogelijk in te zetten op trolleys. En dus niet alleen in de stad zelf, want de trolley 2.0 moet in ieder geval steden als Wageningen, Nijmegen, Zutphen, Doetinchem en Apeldoorn kunnen bereiken. Waterstof is een goed alternatief voor de buslijnen die niet haalbaar zijn met actieradius van de trolleys.

Arnhem wil verder dat er bussen gaan rijden naar de kantorenparken (zoals IJsseloord 2) en P+R-locaties. Zo blijft de stad en het centrum goed bereikbaar. De binnenstad moet ook te bereiken zijn voor bezoekers die hun auto op een P+R terrein parkeren en met de bus naar het centrum willen. Een buslijn naar kantorenpark is noodzakelijk om forenzen op een meer duurzame manier naar het werk te brengen.

De gemeente zet daarnaast in op een goede toegankelijkheid, zodat het OV ook een aantrekkelijke optie wordt. “Daarnaast wordt van de busmaatschappij verwacht dat ze ervoor zorgt dat de bus ook toegankelijk en begrijpelijk is voor buitenlanders en Nederlanders met een migratieachtergrond. Voor gezinnen ziet de gemeente het liefst een goedkope gezinskaart. Zo raken kinderen al vroeg vertrouwd met het openbaar vervoer”, aldus Arnhem.