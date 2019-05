Geschreven op 16-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Albert Heijn laat het bij het Duitse Orten Electric-Trucks uit Wittlich 25 van haar Volkswagens Crafter bestelbussen voorzien van een elektrische aandrijflijn.

Albert Heijn gebruikt de Crafters, uitgevoerd in de blauwe huiskleur, voor de aflevering van online bestelde boodschappen. Volgens Orten heeft Albert Heijn 700 van deze Crafters rijden en is de ombouw van diesel naar elektrisch van 25 van deze bestelauto’s nog slechts een eerste stap.

Albert Heijn bezorgt in Amsterdam de boodschappen bij een deel van haar klanten via elektrische bestelbussen en elektrische fietsen. In de loop van 2019 zullen steeds meer Amsterdamse klanten hun bestelling duurzaam thuisbezorgd krijgen. Doel is alles elektrisch beleveren.

Van de voorraad van meer dan 700 bestaande VW Crafters zijn er 25 voertuigen omgebouwd van diesel naar elektrisch. De omgebouwde busjes kunnen op een volle accu ongeveer 130 kilometer rijden en maximaal zo’n dertienhonderd kilo lading meenemen. Een mooie stap om schoon en stil te beleveren. Gegeven de eisen van steden en het concept-klimaatakkoord waarbij thuisbezorging per 2025 voor het grootste deel emissievrij moet zijn, gaat Albert Heijn op weg daarheen nog meer emissievrije voertuigen zoals deze 25 omgebouwde elektrische Crafters inzetten.

Zie ook: De Elektrische MAN eTGE en Volkswagen eCrafter Bestelbus by MAN Trucks & Bus – Albert Heijn Gaat Winkels Bevoorraden Met Elektrische Trucks Met Trailers – Twee Elektrische Vrachtwagens voor Bevoorrading Albert Heijn Supermarkten in Amsterdam – Simon Loos Neemt Twee Elektrische Vrachtwagens In Bedrijf by DAF En VDL – De Elektrische DAF CF Electric VDL E-PowerTruck by Daf Trucks en VDL – Jumbo Breidt Wagenpark Uit Met Elektrische Vrachtwagen By DAF En VDL – Fastned Opent Snellaadstation Bij Albert Heijn XL In Tilburg – Albert Heijn Plaatst 17.186 Zonnepanelen op Distributiecenta Pijnacker en Zaandam – Albert Heijn Dekt Vriezers En Koelwanden Af

Albert Heijn Campagne: Minder Verpakkingen En Meer Recycling En AH Vers Zakjes – Albert Heijn Puur&Eerlijk: Een Onzuiver (Keur)Merk volgens Foodwatch – Albert Heijn introduceert Puur en Eerlijk LED-lampen – Albert Heijn en Deka Wijzen Consumenten op Duurzame Alternatieven voor Kipfilet en Paling – Nu 100% Eco North River toiletpapier, keukenrollen en tissues bij Albert Heijn en Coop