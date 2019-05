Geschreven op 29-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

ABN AMRO schakelt de komende jaren volledig over op elektrisch rijden. Vanaf juli 2019 geeft de bank alleen nog maar elektrische leaseauto’s uit aan personeelsleden die de auto nodig hebben voor hun werk.

Op deze manier moet over 5 jaar het hele leasewagenpark van ABN AMRO CO2-neutraal zijn. ABN AMRO wil het goede voorbeeld geven op het gebied van vervoer en het onnodig gebruik van auto’s zoveel mogelijk terugdringen. Wie een auto van de bank nodig heeft voor zijn werk, kan daarvoor een auto leasen. Vanaf deze zomer zijn daarvoor alleen nog volledig elektrische auto’s beschikbaar.

In 2018 werd in totaal circa 67 miljoen kilometer gereden met bijna 2.000 leaseauto’s van de bank. Het overgrote deel daarvan (95 procent) had een verbrandingsmotor. De CO2-uitstoot hiervan was 11,1 kiloton, dat staat gelijk aan het energieverbruik van bijna 1.400 huishoudens.

Naast de omschakeling op elektrisch leaserijden wil ABN AMRO het voor collega’s ook aantrekkelijk maken om hun eigen auto in te ruilen voor slimmere en schonere alternatieven zoals het openbaar vervoer, autodeelservice Amber of een duurzame private lease-oplossing.

