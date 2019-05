Geschreven op 10-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Nederland telde op 1 januari 2019 bijna 45 duizend volledig elektrische personenauto’s, tweemaal zoveel als een jaar eerder.

Het aantal plug-in hybrides nam het afgelopen jaar met ruim 3 procent af tot bijna 94 duizend.

Het totale aantal stekkerauto’s – volledig elektrische personenauto’s én plug-in hybrides – nam in 2018 met 16 procent toe.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, gebaseerd op de kentekenregistratie van de RDW.

Op 1 januari 2019 waren er bijna 139 duizend stekkerauto’s. Dit zijn personenauto’s met een elektromotor, waarvan de accu kan worden opgeladen met behulp van een stekker. Hieronder vallen zowel volledig elektrische personenauto’s (FEV’s), die enkel een elektromotor hebben (en emissievrij zijn), als plug-in hybrides (PHEV’s). Dit laatste type heeft naast een elektromotor ook nog een brandstofmotor. Bijna 77 procent van deze stekkerauto’s wordt zakelijk gereden, tegen 12 procent van alle personenauto’s. Het aantal stekkerauto’s neemt al jaren toe. Op 1 januari 2019 was 1,6 procent van alle personenauto’s in Nederland een elektrische auto met stekker.

Nederland telde op 1 januari 2014 ruim 4,6 duizend FEV’s, vijf jaar later is dit aantal bijna vertienvoudigd (44,7 duizend). Deze groei vond vooral plaats tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019, toen er per saldo bijna 23 duizend volledig elektrische auto’s op de weg bijkwamen. In januari 2019 is bijna 1 op de 3 stekkerauto’s volledig elektrisch.

Begin 2019 reden er in Nederland bijna 94 duizend PHEV’s rond, ruim 3 procent minder dan een jaar eerder. Het aantal plug-in hybrides groeide vanaf 2014 fors, maar stagneerde in 2017. Vanaf januari 2017 is de bijtelling voor een PHEV verhoogd naar 22 procent. Daarmee is een PHEV belastingtechnisch niet langer voordeliger dan een benzine- of dieselauto.

De groei van het aantal stekkerauto’s tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 is met name toe te schrijven aan de toename van het aantal nieuwe stekkerauto’s. In 2018 werden in ons land ongeveer 28 duizend nieuwe stekkerauto’s op kenteken gezet, ruim 18 duizend meer dan in 2017. Bijna 90 procent van de nieuwe stekkerauto’s in 2018 is volledig elektrisch. Naast het verschijnen van nieuwe stekkerauto’s, verdwenen er in de loop van 2018 ook stekkerauto’s uit het straatbeeld, onder andere door export en opname in de bedrijfsvoorraad van dealers en leasemaatschappijen. Hiermee kwam het totaal aantal stekkerauto’s op 1 januari 2019 uit op 139 duizend.

De Tesla Model S was in 2018, net als voorgaande jaren, de meest voorkomende volledig elektrische auto. Van dit model reden er op 1 januari 2019 ruim 12 duizend rond. Andere populaire FEV’s in 2018 waren de Jaguar I-Pace, Nissan Leaf en de Tesla Model X.

De Mitsubishi Outlander is al jaren de meest voorkomende plug-in hybride, met bijna 23 duizend auto’s op 1 januari 2019. De hoogtijdagen lagen in 2014 en 2015, toen er per jaar ongeveer 8 duizend nieuwe auto’s van dit model bijkwamen. In 2018 waren dat er 900. De Volvo XC60 T8 Twin Engine volgt met bijna 800 nieuwe plug-in hybrides in 2018.

