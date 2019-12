Geschreven op 17-12-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Elk jaar worden de berichten over de C02 uitstoot steeds schrijnender. Zo is er recentelijk nog veel ophef geweest over de uitstoot van C02 in de landbouw.

Hier zullen maatregelen getroffen moeten worden om de jaarlijkse vervuiling terug te brengen naar een acceptabel niveau.

Onder andere door het groots uitlichten van dit soort onderwerpen denken Nederlanders nu ook steeds meer aan het milieu bij het kopen van een auto.

Al 6 op de 10 Nederlanders overwegen elektrisch te gaan rijden wanneer zij een nieuwe auto aanschaffen.

Hoewel duurzaamheid een steeds belangrijker onderwerp is geworden in de afgelopen jaren is de komst van de elektrische auto nog geen gigantisch succes geweest.

Er zijn wel kleine overwinningen. Zo is de meest verkochte auto van 2019 een elektrische auto, namelijk de veel geprezen Tesla Model 3. Echter in de rest van de top 20 is er niet één andere (volledig) elektrische auto te bekennen.

De verkoopcijfers zijn duidelijk, 2019 is nog steeds het jaar van de fossiele brandstoffen.

In 2020 zou hier verandering in kunnen komen. Een grote verandering is de komst van al populaire automodellen die nu een elektrische variant krijgen:

Deze auto’s zijn historisch gezien zeer populair en de niet elektrische versies van deze auto’s komen allen voor in de top 15 meest verkochte auto’s van 2019. Het aanbod wordt voor de toekomstig elektrische automobilist dus steeds groter.

Daarnaast begint financieel voordeel ook een steeds grotere rol te spelen. Om elektrisch zakelijk rijden te bevorderen is de bijtelling in 2019 op 4% gezet (voor auto’s met een nieuwwaarde onder de 50.000 euro). Dit maakt het aantrekkelijker wanneer je zakelijk gaat leasen om een elektrische auto aan te schaffen omdat de bijtelling van een niet elektrische auto maar liefst 22% is.

In de privésector is één van de weinige voordelen dat je geen wegenbelasting betaalt wanneer je een elektrische auto bezit. In 2020 lijken er meer voordelen aan te gaan komen. Zo is de overheid bezig een plan te formuleren die de eigenaren van elektrische auto’s in de privésector belastingvoordelen en vrijstellingen te geven. Dit zal van grote invloed zijn.

Ook wordt het belastingtarief van oplaadpunten verlaagd in 2020 waardoor elektrisch opladen een stuk voordeliger zal worden (en het is al zeer voordelig).

De trend is duidelijk. De baten van elektrisch rijden worden steeds groter en de voorheen duidelijke nadelen voor het aanschaffen van een elektrische auto worden kleiner. De cijfers van 2020 zullen moeten uitwijzen of de elektrische auto eindelijk zijn doorbraak zal maken.