Geschreven op 24-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Olympische Spelen

Toyota maakt van Tokyo 2020 een showcase van innovatie.

Met nog twee jaar te gaan tot de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio in 2020, presenteert Toyota het mobiliteitsconcept dat de basis vormt van al zijn activiteiten aldaar.

De mobiliteitsoplossingen voor Tokyo 202’ zijn gebaseerd op drie pijlers: Mobility for all. Sustainability, met de nadruk op waterstof. Transport van de atleten, bezoekers, media en staf.

Toyota is de eerste wereldwijde mobiliteitspartner van de Olympische en Paralympische Spelen.

Toyota wil van de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 een showcase maken van zijn toekomstvisie Mobility for all. Toyota is van mening dat wanneer iedereen toegang heeft tot mobiliteit – inclusief degenen met een beperking – de fundamentele betekenis hiervan – namelijk de vrijheid om te bewegen – het best tot zijn recht komt. Samen met het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) en de organisatie van Tokyo 2020 wil Toyota de spelen tot de meest innovatieve ooit maken.

Een demonstratie van hoe volledig autonoom rijdende voertuigen (level 4) de ultieme vorm van Mobility for All is, vindt plaats in Tokyo Water Front City en in en rond Haneda, de internationale luchthaven van Tokio.

Verder een demonstratie van de Toyota Concept-i, een auto die de emoties van de bestuurder herkent en middels Artificial Intelligence (AI) de conversatie aangaat.

De volledig elektrische en autonome e-Palette wordt ingezet in het atletendorp om de olympische sporters en hun gasten te vervoeren. Ook zet Toyota de WelCab in, een personenbus voor rolstoelgebruikers. Bezoekers kunnen verder gebruikmaken van de JPN Taxi of deelauto Toyota i-ROAD.

Toyota zet tijdens de Olympische en Paralympische Spelen naar verwachting een vloot van meer dan 3.000 personenvoertuigen in die uitgerust zijn met de laatste milieu- en veiligheidstechnologieën.

Hieronder bevindt zich een groot aantal voertuigen met brandstofceltechnologie zoals de Toyota Mirai en de waterstofbus Sora. Verder zet Toyota ook vorkheftrucks in die op waterstof rijden. ‘Tokyo 2020’ moet een keerpunt worden wat betreft de realisatie van een samenleving op waterstof. Ook de hybride modellen van Toyota en zijn luxemerk Lexus maken deel uit van de enorme vloot voertuigen. Sommige hiervan zijn uitgerust met technologie voor autonoom rijden level 2 (acceleratie, sturen en remmen).

Naar verwachting trekken de Olympische en Paralympische Spelen circa 15 miljoen bezoekers van over de hele wereld. Deze komen bovenop de 15 miljoen inwoners van de prefectuur Tokio. Toyota helpt het organisatiecomité om al deze mensen te voorzien van efficiënte en veilige transportmogelijkheden. Hierbij gebruikt Toyota zijn expertise op het gebied van het Toyota Production System. Om een zo goed mogelijk transport te kunnen garanderen, maakt Toyota verder gebruik van connected technologieën.

