Geschreven op 16-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Nederland

De Nederlandse zangeres Anneke Grönloh is vrijdagochtend in haar woonplaats in Frankrijk op 76-jarige leeftijd overleden.

De artiest, die aanvankelijk gold als tieneridool, bleef tot late leeftijd optreden.

Omroep MAX en AVROTROS staan maandag stil bij het overlijden van Anneke Grönloh. Dat meldt NPO1. De herhalingen van Tijd voor MAX en M maken plaats voor een uitzending van het afscheidsconcert van Grönloh. Dat wordt vanaf 10.10 uur uitgezonden.

In de middag, om 16.30 uur, moet een herhaling van De rijdende rechter wijken voor Voor alle fans van Anneke. In dit programma is een compilatie te zien van Grönlohs optredens door de jaren heen.

De zangeres brengt haar eerste levensjaren door in een jappenkamp in het door de Japanners bezette Nederlands-Indië. Haar vader, die in het Nederlandse leger zit, wordt al voor haar geboorte geïnterneerd. Pas na de bevrijding van Nederlands-Indië ziet Anneke haar vader terug. Het gezin wordt herenigd en vertrekt naar Nederland, waar ze verblijven in het Noord-Brabantse Grave.

Anneke Grönloh groeit op in Eindhoven en begint al op de middelbare school met zingen. Op het Gemeentelijk Lyceum leert ze zanger Peter Koelewijn (Kom van dat dak af) kennen en samen treden ze op, ook onder begeleiding van Koelewijns band The Rockets. Ze geeft optredens in Nederland en België met het orkest van Jos de Mol en The Skyliners, waarbij ze onder meer jazz- en rock-‘n-roll-nummers zingt.

Grönloh breekt in 1959 door na haar winst in de talentenjacht Cabaret der Onbekenden. De zangeres wint hiermee een platencontract en brengt onder dit label haar eerste hit uit: Ma, He’s Making Eyes At Me. Dit nummer wordt een hit in het buitenland en in Nederland wordt het lied een succes onder de titel Ma, hij wil zo graag een zoen.

De zangeres maakt voor het Nederlandse publiek nummers als Trui, trui, slobbertrui, bedoeld voor de tienerdoelgroep. In 1961 wordt dit haar eerste grote hit in Nederland.

Nummers als Boerong kaka en Nina Bobo worden in 1962 hits in Singapore en Maleisië. De liedjes staan maandenlang op de eerste plek in de hitlijsten en leveren gouden platen op.

In 1962 doet Anneke Grönloh mee aan het Songfestival van Knokke, waar ze haar nieuwe single Brandend Zand voor het eerst ten gehore brengt. Vanuit het niets komt het nummer binnen op de nummer één-positie in de Muziek Parade, waar het deze positie twee maanden lang bezet.

Haar opvolgende single Paradiso neemt de hoogste plek in deze hitlijst over en blijft daar vier maanden lang staan. Grönloh ontvangt gouden en platina platen voor de twee populaire singles en het zorgt ervoor dat de zangeres uitgroeit tot Nederlands eerste tienerster en popidool.

Ondertussen scoort ze ook een grote hit met Nina Bobo, dat in Singapore een gouden plaat oplevert en bijna zeven miljoen keer wordt verkocht. Het geldt als haar grootste internationale succes.

De nummers Soerabaja, Cimeroni, Wladimir en Da doe ron ron zijn haar volgende successen die op de eerste plek in de hitlijsten belanden en ook beloond worden met gouden platen, in totaal vijf binnen tien maanden.

Na het uitroepen van de nieuwe republiek Maleisië, waar ook Engels de voertaal is, neemt Grönloh een Engelstalige versie op van Brandend Zand, getiteld Oh Malaysia. In Duitsland scoort ze een hit met Das wird eind Wochenend. In 1972 wint ze het songfestival van Menora met het liedje Shala-lee, shala-loo en scoort in Duitsland een hit met Hasta la vista mañana. Ook neemt ze met collegazanger Ronnie Tober in 1977 een paar nummers op. Speel nog een liedje orgelman wordt de grootste hit. In 1986 scoort Anneke Grönloh een hit met Santo Domingo.

Anneke Grönloh wordt in 1997 door koningin Beatrix benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. In 2009 viert ze haar vijftigjarig artiestenjubileum in de Haagse Koninklijke Schouwburg.

In 2016 ziet de zangeres haar gezondheid achteruitgaan wanneer ze wordt getroffen door een zware longembolie. “Mijn lichaam is op”, vertelt ze in 2017 aan Story. “Ik weet dat ik niet lang meer te leven heb. Dat accepteer ik. Afscheid nemen van mijn kinderen en kleinkinderen zal niet gemakkelijk zijn. Tegelijkertijd realiseer ik me dat ik, als het zover is, mijn moeder, mijn man en mijn zus weer zal zien en dat is een mooi vooruitzicht.”

Anneke Grönloh overlijdt op 14 september, thuis in Frankrijk. Rust zacht Anneke.