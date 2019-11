Geschreven op 8-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Nederland

Nederland en het Koninkrijk der Nederlanden zijn voortaan internationaal te herkennen aan een nieuw logo. Het beeldmerk combineert twee symbolen: NL en een gestyleerde, oranje tulp.

Het nieuwe logo is breed inzetbaar, van hightech tot agrifood en van sport tot cultuur, aldus de minister. “Een eenduidig internationaal imago is positief voor onze export en het aantrekken van investering en talent.”

Ministeries, ambassades en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen het logo vanaf januari gebruiken. Het logo kan bij conferenties en handelsmissies, op paviljoens bij internationale beurzen en bij tal van andere gelegenheden in verschillende combinaties worden ingezet. Achter het NL-logo kan ook ‘Kingdom of the Netherlands’ worden geplaatst, bijvoorbeeld als er iets samen met de Caribische landsdelen wordt gedaan.

De nieuwe stijl kostte het Rijk 200.000 euro en dat is volgens Kaag “een kleine investering op een heel groot overheidsbedrag om het verdienvermogen van Nederland in het buitenland zo slim en aantrekkelijk mogelijk neer te zetten”.

Het nieuwe logo vervangt het tot nu toe veel gebruikte ‘tulpje Holland’ van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

Het nieuwe logo is onderdeel van nieuw beleid van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om Nederland duidelijker op de kaart te zetten.

Ik had zelf ook al eens een nieuw logo voor Nederland ontworpen. Dat had zomaar helemaal voor niks kunnen worden gebruikt. Zie: Hoe Ziet Nederland Er Uit in 2028 by Erik van Erne – Nieuwe Rijkslogo In Gebruik Genomen – Het Projectteam 1 Logo: Er komt geen Big Bang bij invoering Rijkslogo – Het Nieuwe Rijkslogo nu op Websites van Alle Ministeries

Zie ook: Nieuwe Imagocampagne voor Nederland: The Paint the World Orange Contest – Oranje Boven: #MakeOrangeTrending op Twitter