Ten noordoosten van Berlijn in Panketal gaat dit voorjaar Holland Park open, een pretpark waar Nederland centraal staat met molens, tulpen, klompen en Nederlandse restaurants.

In totaal heeft Holland-Park zo’n 28 miljoen euro gekost. Dagelijks moeten er duizend à vijftienhonderd bezoekers komen, in het weekeinde zelfs meer. Het Holland Park biedt werk aan 140 mensen.

Holland Park is het idee van de 56-jarige Nederlander Theo Roelofs, die al meer dan dertig jaar in Duitsland woont en daar meerdere tuincentra heeft. Hij raakte geïnspireerd door de Zaanse Schans, die hij twintig jaar geleden met zijn familie bezocht.

Behalve Hollandse huisjes, een markthal met Nederlandse producten en een park met bloembollen bevat het pretpark ook een tuincentrum. Daarnaast staan een kinderboerderij met ezels, schapen, geiten en alpaca’s en een junglehal met onder meer stokstaartjes, schildpadden en koikarpers gepland.

Als toeristen Nederland willen zien, hoeven ze voortaan niet meer naar ons land te reizen. In Duitsland wordt een pretpark gebouwd in Nederlands thema. Het pretpark gaat Holland Park heten en komt in de buurt van de Duitse hoofdstad Berlijn.

