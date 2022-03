Geschreven op 28-2-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Nederland

Het keiharde carnavalsnummer Daar Is Sywertje van 9 Meloen roept Sywert op zijn negen miljoen euro terug te storten én zamelt donaties in voor Kika.

Een carnavalskraker over Sywert van Lienden blijkt een hit in Nederland. Sywert van Lienden raakte in mei vorig jaar in opspraak omdat hij negen miljoen euro verdiend heeft aan het verkopen van mondkapjes, wat hij om niet zou doen.

De miljoenen wil hij tot frustratie van velen niet teruggeven. Het gelegenheidscollectief 9 Meloen maakte daarom het carnavalsnummer Daar is Sywertje en roept de mondkapjesmiljonair op het geld terug te storten.

Het nummer Daar is Sywertje is in een paar dagen al ruim zestigduizend keer beluisterd op YouTube en enkele tienduizenden keren op muziekstreamingsplatforms. Radio 1, BNR, Radio 538 en andere zenders draaiden het nummer al. Regionale en landelijke media als Quote, Omroep Brabant, BNN Vara en Dumpert schrijven over de carnavalskraker. Ovide Agency verzorgt pro-bono de pr voor de viral.

9 Meloen roept luisteraars van de carnavalskraker op om negen euro of meer te doneren aan KiKa, een stichting op het gebied van kinderkankerbestrijding. Alle opbrengsten rondom het nummer gaan naar KiKa, aldus de initiatiefnemers. Zij nemen de productiekosten voor eigen rekening en delen een publiekelijk kasboek waar iedereen toezicht op kan houden.

