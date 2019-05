Vervoer en OV Geschreven op 24-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Zoeterwoude heeft nu ook een unieke boerenkaas fietsroute. Donderdag 30 mei, tijdens de start van de Polderdag van Land van Wijk en Wouden, wordt deze feestelijk geopend.

Het is een uitdagende proef- en beleefroute voor jong en oud, langs boerderijwinkels, oude dorpslinten en dwars door de polders van Zoeterwoude.

De route van ruim 17 kilometer is samen met ondernemers en de routemakers van Abelleisure ontwikkeld. En is eenvoudig te herkennen aan de gele ‘fietsbordjes’ met een witte koe erop.

Je kunt zelf bepalen waar je begint of eindigt en of je een groot of klein rondje fietst. De route kun je ophalen bij de deelnemende bedrijven en vanaf a.s. donderdag downloaden via Ontdek Zouterwoude.

Een nieuwe site met informatie voor bezoekers en inwoners over lokale evenementen, recreatie- en overnachtings-mogelijkheden, verkooppunten van boerenkaas en –zuivel en het Recreatief Transferium met speelwildernis naast de A4. De site is nog in ontwikkeling. De eerste informatie staat er nu op. Deze zal in de loop van de tijd verder ontwikkeld en uitgebreid worden.

Onderweg vertellen borden in de vorm van een koe of audionetics, een soort pratende zuilen, je meer over de omgeving of het bedrijf waar je op dat moment bent.

Spelenderwijs leer je zo meer over het kaas maken, de boerderij en de cultuurhistorie van de streek. Al fietsend kom je langs het Westeinde, waar je jezelf kunt fotograferen met op de achtergrond de polder en het weidevogelgebied.

Ook rijd je via de karakteristieke Weipoort waar je kunt afstappen voor een heerlijk stukje kaas, een lekker ijsje, of een bezoekje aan de Noord Aa. Natuurlijk kun je ook een bezoekje brengen aan boerderij ’t Geertje en de geitjes voeren. Bij de Groote Molen zie je hoe ver onze polders onder het zeeniveau liggen en waarom bijen zo belangrijk zijn voor ons dagelijks eten.

Zie ook: Fiets Snelwegen en Snelfietsroutes in Nederland: Non Stop Op De Fiets Naar De Binnenstad – Nationaal Fietsplan: 200.000 Mensen Uit De Auto en De File Op De Fiets – Waarom Is de Fiets Zo Populair in Nederland Infographic? Fietsen Is Goed voor het Milieu en Gezond – Nederlanders Fietsen Steeds Meer: Elektrische Fiets Steeds Populairder in Nederland – Fietsnelwegen in Nederland: Non stop op de fiets naar de binnenstad – De Urban Arrow Elektrische Transportfiets: Hét Alternatief Voor Transport in de Stad – De elektrische Babboe bakfiets, de Babboe E-Power –De Vrachtfiets by Onno Sminia en Louis Pierre Geerinckx – De Johnny Loco Elektrische Bakfiets: De Cargo E-Bike Johnny Loco – Elektrisch Rijden in Nederland: Mooie Voorbeelden van Elektrisch Transport – De Fiets en Wandelbeurs 2018 in Nederland en België – De E-bike Xperience 2018 in de Jaarbeurs Utrecht – Het Nationaal Fietscongres 2018 in Rotterdam: De Tour de Force Innovatieprijs 2018 – Fietsen Scoort Stopt Na 25 Jaar Fietsstimulering in het Woon-Werkverkeer in Nederland