Geschreven op 19-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Een paradijs voor broedvogels. Dat is visie van de landen rond de Waddenzee voor dit unieke natuurgebied.

Ook moet de visstand zich herstellen en komt er onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering.

Daarnaast gaan de havens rond de Waddenzee zich verder verduurzamen. Dit is de uitkomst van de 13de Trilaterale Waddenzeeconferentie.

De gemaakte afspraken zijn gebundeld in het Verdrag van Leeuwarden, dat door de drie landen is ondertekend.

Verder geeft Nederland vandaag, na vier jaar voorzitterschap van de Trilaterale Waddenzeesamenwerking, het stokje over aan Duitsland.

Minister Schouten: “Ook nu het hele Waddengebied tot de werelderfgoedlijst behoort, blijft een gezamenlijke inzet nodig om het Waddengebied te behouden. Ik ben trots op hoeveel er al is bereikt. Samen met mijn Duitse en Deense collega’s wil ik de daling van het aantal broedvogels en vissoorten tegengaan. Hier hebben we ook natuurorganisaties en het bedrijfsleven bij nodig. Wanneer we allemaal een steentje bijdragen heb ik er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.”

Elk jaar gebruiken ongeveer 12 miljoen vogels de Waddenzee om uit te rusten en aan te sterken voor hun trektocht naar Siberië, Canada, West-Afrika of Azië. Ondanks dit hoge aantal is er over afgelopen jaren een dalende trend zichtbaar. Om dit te doorbreken is een actieplan opgesteld. Hierin staan diverse maatregelen zoals het vergroten van de gebieden waar de vogels kunnen broeden, maar ook het behoud van huidige broedplaatsen zoals het eiland Griend.

Ook onder het aantal vissoorten in de Waddenzee is een dalende trend te zien. Bovendien staat de kraamkamerfunctie onder druk waardoor jonge vissen minder goed kunnen schuilen voor roofvissen. Om de juiste maatregelen te nemen gaan de drie landen onderzoeken wat de levenscyclus van verschillende vissoorten in de Waddenzee is. Ook wordt er gezocht naar oplossingen voor trekvissen, zoals een vismigratierivier in de Afsluitdijk. Verder is er afgesproken om rivieren langzamer te spuien (het afvoeren van overtollig water naar zee). Hierdoor kunnen vissen beter wennen aan het zoute water.

Stijging van de zeespiegel en temperatuurveranderingen kunnen een grote impact hebben op de veiligheid van de bewoners en de biodiversiteit in het Waddengebied. Nederland, Duitsland en Denemarken gaan onderzoek doen naar de mogelijke gevolgen van klimaatverandering op de Waddenzee. Denk hierbij aan het effect van temperatuurstijging op voedselaanbod voor al het leven, van plankton tot zeehond.

In Nederland, Duitsland en Denemarken ontstaan er allerlei projecten om de hoeveelheid plastic in het Waddengebied aan te pakken. De ministers hebben aangegeven deze projecten te willen ondersteunen. De wijze waarop dat gaat gebeuren, wordt nader uitgewerkt.

De afgelopen jaren hebben diverse Waddenzeehavens een greenportcertificaat behaald, waaronder de Nederlandse havens Harlingen, Eemshaven, Delfzijl, Den Oever en Lauwersoog. Dit betekent dat de havens elke twee jaar nieuwe maatregelen nemen om de milieuschade aan de Waddenzee te verminderen op het terrein van energie, licht, geluid, afval of natuur. Zo heeft Groningen Seaport een eiland aangelegd waar vogels kunnen broeden zonder last te hebben van roofdieren.