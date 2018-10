Geschreven op 5-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Het BNNVARA-programma Vroege Vogels heeft de Groeneveldprijs 2018 gewonnen. De prijs werd vanmiddag uitgereikt in Kasteel Groeneveld in Baarn.

De Groeneveldprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of instellingen, die op een bijzondere wijze een bijdrage hebben geleverd aan het debat over de groene ruimte.

Vroege Vogels is iedere vrijdag om 19.35 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2 en is iedere zondag te beluisteren van 07.00 tot 10.00 uur bij BNNVARA op NPO Radio 1.

Al veertig jaar wordt ‘Vroege Vogels’ met veel enthousiasme gemaakt en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Wim van Gelder van stichting Groeneveld: ‘De sprankelende en inhoudelijke presentatie van wetenswaardigheden over de natuur, die overal om ons heen aanwezig is, is een belangrijke aanleiding voor de uitreiking van de Groeneveldprijs. ‘Vroege Vogels’ heeft gedurende veertig jaar met kennis en enthousiasme de waarde van natuur en landschap in hun verrassende en aantrekkelijke uitzendingen uitgedragen.’

Volgens stichting Groeneveld onderscheidt ‘Vroege Vogels’ zich van andere natuurprogramma’s ‘door de natuur dicht bij huis aandacht te geven.’ Dit doet het programma onder meer door luisteraars te betrekken: ‘De grote betrokkenheid van luisteraars, die ook in uitzendingen gehoord worden, versterkt de boodschap dat de natuur een bezit en verantwoordelijkheid van ons allen is.’

De Groeneveldprijs ging naar: Geert Mak, Koos van Zomeren, het echtpaar Harrison, Matthijs Schouten, Jared Diamond, Willem Overmars, Frans van der Hoff , Benny Jolink, Louise Fresco, Auke van der Woud, Willem van Toorn, John Berger, Tracy Metz, de Groene redactie van dagblad Trouw, Wouter Helmer, Digna Sinke en Kees Moeliker en Jelle Reumer, directie Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Zie ook: Nederlandse Natuur by BNNVARA Vroege Vogels – Levende Rivier: Een Natuurdocumentaire van Ruben Smit by BNNVARA Vroege Vogels – VARA Vroege Vogels Zoekt Het Duurzaamste Bedrijfsgebouw van Nederland