Geschreven op 16-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

De eerste twaalf gemeenten die een tiny forest, oftewel minibos, aan gaan planten zijn bekend.

Na de oproep van IVN Natuureducatie begin juni om partnergemeente te worden, meldden 55 gemeenten zich aan, waaruit er nu twaalf zijn geselecteerd.

De twaalf partnergemeenten zijn: Almere, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn, Den Bosch, Goes en omstreken, Groningen, Hardenberg, Leiden, Maastricht, Meppel, Uithoorn en Utrecht. Zij leggen de komende drie jaar in totaal 56 tiny forests aan in samenwerking met IVN, scholen en buurtbewoners.

Een tiny forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Zo’n minibos in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en brengt buurtbewoners dichter bij elkaar.

De partnergemeenten spelen een sleutelrol in het doel van IVN: voor 2021 minimaal 100 Tiny Forests planten. Om dit doel te bereiken zoekt IVN in totaal 24 gemeenten die allen minimaal vier Tiny Forests aan willen leggen. Gemeenten die nu buiten de boot zijn gevallen hebben nog een kans. In het voorjaar van 2019 kunnen alle gemeenten zich (opnieuw) aanmelden voor een plek bij de laatste twaalf partnergemeenten.

Daan Bleichrodt, productontwikkelaar bij IVN Natuureducatie: ‘Tiny forest werkt aan biodiversiteit en betrekt mensen op een laagdrempelige manier bij de natuur. Het past bij de opgaven van gemeenten om klimaatbestendig te worden.’

Alphen aan den Rijn is een van de geselecteerde gemeenten. Hier wordt in november dit jaar al een minibos aangeplant. Niek van ’t Wout, beleidsmedewerker Groen en Recreatie bij de gemeente: ‘Het nieuwe bomenbeleid van Alphen aan den Rijn hebben we samen met 1100 bewoners opgesteld. Tiny forest past heel goed binnen dit beleid. We willen graag samen met onze inwoners de stad groener maken en jonge boompjes de kans geven om echt oud te worden. Met tiny forest werken we aan beide doelen.’

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Wageningen Environmental Research onderzoekt het effect van de Tiny Forests op biodiversiteit, hittestress, waterberging en CO2 opslag.

Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. Een Tiny Forest in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en brengt buurtbewoners dichter bij elkaar. IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van 1,85 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij.