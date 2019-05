Geschreven op 10-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Op al de 462 hoogspanningsstations van TenneT in Nederland en Duitsland gaat de netbeheerder werken aan verbetering van de biodiversiteit.

TenneT gaat dit doen op basis van resultaten van een pilot op drie hoogspanningsstations in Nederland in samenwerking met De Vlinderstichting.

Daaruit bleek dat natuurvriendelijk onderhoud van het terrein van deze stations leidt tot een instandhouding van de insectenpopulatie tot wel 72%.

Het programma dat TenneT nu begint, moet er toe leiden dat biodiversiteitvriendelijk beheer in 2025 de standaard is.

De hoogspanningsstations van TenneT staan door heel Nederland en Duitsland en bieden bijzondere verbindingspunten voor de lokale biodiversiteit. TenneT heeft het afgelopen jaar een pilot gedaan op drie hoogspanningsstations in Nederland.

Hier zijn inheemse mengsels gezaaid om en werd sinus maaien toegepast. De pilot toonde aan dat sinus maaien leidt tot een instandhouding van insectenfauna van 58% tot 72 %. Bij normaal maaien zouden deze insecten het niet overleven. Deze pilot is uitgevoerd in samenwerking met de Vlinderstichting. Albert Vliegenthart van Vlinderstichting: “TenneT laat zien dat er met relatief kleine maatregelen op honderden stations een groot effect bereikt kan worden. Een dergelijke instandhouding van de insectenpopulatie is indrukwekkend en tegelijkertijd cruciaal in de huidige uitdagingen die we hebben met betrekking tot behoud van biodiversiteit”.

De bijdrage van TenneT aan de bevordering van biodiversiteit is onderdeel van haar MVO ambitie voor 2025. Ook draagt dit bij aan TenneT’s doelstelling om – als groene netbeheerder – een leidende rol te spelen in de energietransitie. Bron: TenneT