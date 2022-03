Geschreven op 25-2-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Er is te weinig ruimte voor openbaar groen in meer dan de helft van de buurten van de 32 grootste gemeentes in Nederland. Dat concludeert Natuur & Milieu op basis van eigen onderzoek. 53 procent van de 1.937 onderzochte buurten voldoet niet aan het criterium van 75 vierkante meter groen per woning en is daarmee versteend.

Meer dan de helft van de buurten in deze steden is versteend. Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor het belang van voldoende groen in de stad, delft ook in nieuwbouwijken groen vaak het onderspit.

Dit is slecht nieuws voor de leefbaarheid van steden, en gaat ten koste van de biodiversiteit. Natuur & Milieu wil daarom dat de overheid groennormen gaat invoeren om verdere verstening van gemeentes tegen te gaan.

Om de verstening te meten keek Natuur & Milieu naar twee aspecten. Allereerst de 75 vierkante meter groen per woning die de overheid als ondergrens hanteert. Onder groen valt alles wat niet versteend is, zoals parken, grasvelden, bermen en water. Daarnaast keek Natuur & Milieu naar een advies van wereldgezondheidsorganisatie WHO dat gaat over de aanwezigheid van ten minste 1 hectare aaneengesloten groen per buurt. Bij één op de onderzochte tien buurten is zo’n aaneengesloten stuk groen niet aanwezig.

‘Nederland versteent steeds verder. Met als gevolg straten die na een heftige regenbui uren blank staan, en hittestress in steden. Verstening is bovendien één van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van vogels en insecten. Hoewel beleidsmakers de mond vol hebben van het belang van groen, zien we in de praktijk toch vooral een volgend stenen tijdperk naderen. Dat wil niemand, vandaar ons pleidooi aan de overheid. Maak groennormen wettelijk verplicht voor alle nieuwbouw en stadsvernieuwing. Zodat alle wijken die we de komende jaren gaan bouwen natuurrijk en klimaatbestendig zijn’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s bij Natuur & Milieu.

Uit het onderzoek blijkt dat in de 32 grootste gemeentes van ons land (100.000 inwoners of meer) 53% van de buurten niet voldoet aan het criterium van 75m2 groen per woning. In deze buurten wonen in totaal 3,5 miljoen mensen. Bij één op de tien buurten is er geen aaneengesloten stuk groen van minimaal één hectare te vinden. De verschillen tussen gemeentes zijn groot: in Haarlem, Westland, Amsterdam, Delft en Tilburg zijn de meest versteende buurten te vinden. De gemeentes Emmen, Almere en Haarlemmermeer hebben naar verhouding het laagste aantal versteende buurten. In de meest versteende buurten is er per woning slecht nul tot twee m2 groen aanwezig. Van de vier grootste gemeentes hebben Rotterdam en Utrecht naar verhouding minder versteende buurten dan Den Haag en Amsterdam.

Volgens het onderzoek Stad van Steen (PDF) scoren nieuwbouwwijken (gebouwd na 2010) iets beter op groen dan de oudere wijken, maar bij een derde van de nieuwbouwbuurten wordt ook het criterium van 75 vierkante meter groen niet gehaald.

Natuur & Milieu doet daarom een oproep tot een landelijke verplichting voor natuurinclusief bouwen. Van Tilburg: “Maak groennormen wettelijk verplicht voor alle nieuwbouw en stadsvernieuwing. Zodat alle wijken die we de komende jaren gaan bouwen natuurrijk en klimaatbestendig zijn.”

