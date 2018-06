Natuur Geschreven op 4-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Sea The Future wordt georganiseerd door de Sea First Foundation, een stichting die zich op diverse manieren inzet voor het behoud van zeeën, oceanen en alles wat daarin leeft.

Wist jij bijvoorbeeld dat 70% van de zuurstof op onze planeet in de oceanen wordt gemaakt? Plantaardig fytoplankton in het water zet CO2 om in zuurstof, en zorgt er dus voor een groot deel voor dat jij kunt ademen.

En wist je ook dat, als we zo doordenderen, alle zeeën in 2050 volledig zijn leeggevist dankzij overbevissing? Toch knap lastig leven dan met zo weinig zuurstof, right?

Bij het Sea The Future evenement kunnen kinderen in VR ervaren hoe prachtig de oceanen zijn, en wat zij zelf kunnen doen om deze te beschermen.

Donderdag 7 juni van 09:00u.-17:00u is de Scholendag, speciaal opgezet voor kids. Kinderen van groep 6, 7 & 8 uit de regio komen samen om een waanzinnige dag te beleven. Zo kunnen ze zelf ervaren hoe het is om als vis in de plastic soup te zwemmen, maken ze kennis met het recyclen en re-usen van plastic, gaan ze aan de slag om met organische materialen samen een koraalrif te bouwen, en nemen ze een kijkje in het walvisziekenhuis waar ze zelf een dolfijn mogen ‘opereren’. En oh ja, het kan ook gebeuren dat ze een levende zeemeermin voorbij zien zwemmen…

Vrijdag 8 juni van 19:00u. tot 22:00u is het tijd voor Dinner Lecture. Op deze avond kun je aanschuiven bij een crème de la crème van een diner met hoofdletter D. Tijdens het Diner van de Toekomst kun je het werk van Sea First steunen, enkel en alleen al door erbij te zijn en te genieten van een absurd lekker high-end 4-gangendiner.

Vrijdag 8 juni is het internationale Wereld Oceaan Dag. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de oceanen. Die zijn van essentieel belang voor ons voedsel, onze gezondheid, het voortbestaan van al het leven op aarde en de veerkracht van het klimaat. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd om op deze door de Verenigde Naties erkende World Ocean Day de Sea First Foundation te steunen, zodat die hun werk kunnen blijven voortzetten.

Zondag 10 juni van 11:00u. tot 18:00u is het Sea The Future evenement. De deuren van Maaspoort Sport & Events in Den Bosch staan wagenwijd open om jong en oud te ontvangen voor een dag vol avontuur. Maak kennis metinspirerende mensen die bezig zijn met oplossingen rondom het probleem van klimaatverandering, oceaanvervuiling (plastic soup, overbevissing) en vier vooral de schoonheid van de oceaan met elkaar.

De zondag staat in het teken van feest! Iedereen die een béétje houdt van de aarde, (zee)dieren, lekker eten en drinken, feestjes, goed onderbouwde info en eindeloos veel inspiratie, moét hierbij zijn.

Het terrein staat vol met leuke stands, er is schandalig veel plant based voer, je kunt in VR zwemmen met dolfijnen (maar neem zeker ook je zwemkleding mee voor een proefduik. En er zijn lezingen en workshops van jong tot oud. En wat dacht je van het horeca plein met al die lekkere happies, duurzame non-food, live muziek en inspirerende lezingen? En ja hoor, de entree is nog gratis ook.

De nadruk van deze dag ligt op hoe we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat we nog heel lang kunnen genieten van de onderwaterwereld en alles wat daarin leeft. We zien oceanen vaak als iets onuitputtelijk gezelligs waar we lekker in kunnen zwemmen als we op vakantie zijn. Misschien nog een beetje duiken om te zien hoe cool het daar allemaal is. Maar daarna drop je die gehuurde flippers en stikbenauwde duikbril weer bij de toeristenmeneer. Tijdens het Sea The Future evenement kun jij op een epische, leuke én lekkere manier echt je steentje bijdragen aan iets waar we allemaal niet zonder kunnen.

De Sea First Foundation (SFF) werd in november 2009 opgericht uit een bezorgdheid over de slechte situatie waarin de oceanen verkeren en de problemen die dit teweeg brengt voor mens, dier en natuur. Sea First Foundation streeft naar een wereld waarin de mensheid de oceanen erkent als essentieel voor al het leven en actie onderneemt om deze te beschermen en te koesteren.

Hiertoe tracht de Sea First Foundation mensen warm te maken voor de pracht en biodiversiteit van het onderwaterleven en hen tegelijkertijd te informeren over de problemen die de gezondheid van deze wereld in de weg staan. Dit gebeurt door middel van sensibilisering en educatie. De belangrijkste doelgroep voor de Sea First Foundation zijn kinderen en jongeren want zij zijn de volwassenen van de toekomst, maar daarnaast organiseert de Sea First Foundation ook acties en lezingen voor het brede publiek.

Dolfijnen zijn geweldige dieren. Bijna iedereen houdt van ze. Ze zijn mooi en slim, zien er heel vriendelijk uit en bewegen sierlijk. Maar wat weten we nou echt van deze dieren? Waar leven ze en wat eten dolfijnen? Hoe communiceren ze met elkaar? Hier willen we je kennis laten maken met dolfijnen en laten zien hoe bijzonder deze dieren zijn en hopen dat je wilt helpen om hen te beschermen.