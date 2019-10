Geschreven op 23-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

De natuur op de Nederlandse stranden krijgt de komende jaren extra aandacht. De natuur is daar de afgelopen decennia sluipenderwijs van de stranden verdwenen door intensief beheer.

De Postcode Loterij stelt aan LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, IVN en Stichting Anemoon een bedrag van ruim 2,4 miljoen euro beschikbaar voor het project Het Groene Strand.

Het Nederlandse strand veranderde de laatste decennia van een bijzonder natuurgebied in een ecologische woestijn. Sluipenderwijs en ongemerkt is een fraai landschap en wonderlijke natuur de afgelopen jaren verloren gegaan. Ook stranden dragen bij aan de biodiversiteit in Nederland. In het vloedmerk leven bijzondere plant- en diersoorten en vinden strandbroeders een plek om te broeden. Door het intensieve strandbeheer krijgt strandleven geen kans om zich te ontwikkelen. Met het project Het Groene Strand moet hier verandering in gaan komen.

LandschappenNL en de samenwerkende provinciale Landschapsorganisaties gaan samen met Stichting Duinbehoud, IVN en Stichting Anemoon aan de slag om het huidige strandbeheer te veranderen en bewustzijn voor natuur op het strand te vergroten door onder andere het opzetten van strandcommunities met bewoners, gemeenten en ondernemers. Het Groene Strand komt met oplossingen voor problemen als grootschalig beheer, vervuiling en verstoring die de natuurontwikkeling op de Nederlandse stranden belemmeren.

Om de natuur de kans te geven zich te ontwikkelen, worden gemeenten, Rijkswaterstaat, ondernemers en belanghebbenden door de strandcommunities gestimuleerd om samen te werken aan passend beheer. Er wordt gewerkt aan een vrijwilligersnetwerk van mensen die afval opruimen, aan voorlichting en preventie doen, gegevens verzamelen voor onderzoek naar het aanwezige strandleven en met belanghebbenden in overleg gaan.

De ambitie is om 20 strandcommunities op te richten en 200 kilometer strand te beheren als Groen Strand. Een ander aandachtspunt betreft het creëren van rustplekken waar de natuur zich weer ongehinderd kan ontwikkelen. Hierbij wordt ruimte gegeven aan broedplekken om zwaar bedreigde strandbroedvogels zoals Strandplevier en Dwergstern nieuwe kansen te geven. Vrijwilligers verzorgen bij broedstranden voorlichting over de broedvogels en monitoren de kolonies.

