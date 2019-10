Geschreven op 28-9-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

De Postcode Loterij gaat de aanplant van 10 miljoen bomen in Nederland mogelijk maken met een extra schenking van 2.250.000 euro aan de Natuur en Milieufederaties.

Dit maakte de Postcode Loterij bekend tijdens de Klimaatstaking in Den Haag. Stichting de Natuur en Milieufederaties wil met Plan Boom werken aan een gezond klimaat in een groene omgeving.

De aanplant van bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied verkleint de CO2-uitstoot maakt de leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder.

Netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties Annie van de Pas kreeg het goede bericht tijdens de start van de Klimaatstaking te horen. “Dit is fantastisch nieuws, zeker op deze dag! Plan Boom draagt concreet bij aan de klimaatdoelen waar we vandaag voor in beweging komen. Het geeft iedereen de kans om direct iets bij te dragen door mee te doen aan het planten van deze 10 miljoen bomen. Daarom ben ik er zo trots op dat we dit plan, samen met een brede coalitie van partners, dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij nu kunnen gaan realiseren.”

Zo’n 20 procent van de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door ontbossing. Er zijn steeds minder bomen om CO2 op te nemen uit de lucht. Ook Nederland ontbost nog steeds en daar willen we iets aan doen. Een boom bindt gemiddeld 1 ton CO2 in 50 jaar tijd. Tien miljoen bomen kunnen dus 10 miljoen ton CO2 binden. Daarbij zijn bomen een oplossing voor zoveel meer dingen: ze leveren een bijdrage aan biodiversiteit, hebben een positief effect op de gezondheid, op een schone leefomgeving en dragen bij aan ons geluksgevoel.

De Natuur en Milieufederaties werken in dit project samen met Stichting LandschappenNL, Stichting wAarde, De Stedelijke Milieucentra en LSA bewoners. De ambitie is om de naar schatting 344 miljoen bomen in Nederland de komende vier jaar met zo’n 3% extra bomen uit te breiden. Plan Boom is bedoeld voor en door burgers. Door bomen te planten in onze eigen omgeving kan iedereen een concrete bijdrage leveren aan het klimaat. Een boom verbindt mensen en een boom planten kunnen we allemaal.

De Natuur en Milieufederaties mogen als vaste beneficiënt sinds 1996 rekenen op jaarlijkse ondersteuning van de Postcode Loterij. De bekendmaking van deze extra schenking aan de Natuur en Milieufederaties is gedaan in aanloop naar het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij maart 2020. Dan maakt de Loterij bekend welk bedrag zij in totaal dankzij haar deelnemers aan?goededoelenorganisaties?kan schenken. De helft van de inleg van deelnemers aan de Postcode Loterij gaat naar goede doelen op het gebied van mens en natuur. Vorig jaar was dit een totaalbedrag van ruim 357,5 miljoen euro?voor een betere wereld.

