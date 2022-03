Geschreven op 24-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Op zaterdag 12 maart hebben vrijwilligers de eerste 500 bomen in het Voedselbos Maasland geplant. De komende jaren wordt daar ongeveer 2,5 hectare aangeplant, in totaal 5.000 bomen en struiken.

Kees van der Vaart, initiatiefnemer van Voedselbos Maasland. “Met het voedselbos willen we schoolkinderen en volwassenen voorlichten over duurzame voedselproductie.

De vele verschillende planten bieden naast voedsel ook een enorm leefgebied voor insecten en vogels. Hiermee vergroten we de biodiversiteit. Ook zal het voedselbos vrijwilligerswerk bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.”

Kees van der Vaart is een van de initiatiefnemers. Hij heeft er naar uitgekeken om de eerste bomen te gaan planten. “Tot nu toe hebben we vooral veel opgeruimd. Het voelde best wel dubbel om met de kettingzaag in het bestaande bos aan het werk te gaan, maar dat was nodig. Daardoor kunnen we nu houtsnipper paden aanleggen en bomen planten, dat zijn toch de leukere klussen als je weer kunt gaan bouwen aan een gezond bos”. Door het grote aantal en grote diversiteit van bloeiende en vruchtdragende bomen en struiken én de aanleg van meer water en een grote lengte natuurvriendelijke oevers is het voedselbos ook een flinke opsteker voor de biodiversiteit.

Het voedselbos is mede mogelijk gemaakt door het project Rotterdam de boer op! Samen werken de 19 partners dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij aan een sterkere verbinding tussen stad en platteland, lokale, natuurinclusieve producten in de winkelschappen, een landschap vol biodiversiteit rondom de stad én een eerlijke prijs voor de boer. Dirk Kunst, programmamanager van Rotterdam de boer op!: “Midden-Delfland is een belangrijk aandachtsgebied voor Rotterdam de boer op: zo dicht bij Rotterdam ligt nog zo’n prachtig en waardevol, maar helaas ook kwetsbaar, agrarisch landschap. Vanuit Rotterdam de boer op hopen we dat veel mensen uit de grote stad een kijkje komen nemen in het mooie Midden-Delfland en in Voedselbos Maasland. Zodat steeds meer stedelingen het gebied leren kennen en gaan koesteren.”

Greenchoice is partner binnen Rotterdam de boer op! en levert ook een financiële donatie aan dit voedselbos. Ruben Veefkind, manager strategie bij Greenchoice: “Greenchoice wil met haar boscompensatieprogramma niet alleen internationaal klimaatimpact maken, maar ook bijdragen aan biodiversiteit en lokale gemeenschappen in Nederland. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen met de energietransitie. Dat kan lokaal met energie, maar ook lokaal door bosprojecten en biodiversiteit. De aanplant van Voedselbos Maasland is hier een goed voorbeeld van. Daarom zijn we heel blij met dit initiatief en ondersteunen we de aanplant van voedselbossen in het algemeen.“

Het belangrijkste doel van dit bos is om er van te leren. Te vertellen en laten zien dat voedsel ook lokaal geproduceerd kan worden en dat een appel die niet glimt en geen stickertje heeft misschien wel lekkerder is. Dat een bos niet alleen is om in te wandelen, maar dat daar ook veel gezond voedsel uit kan komen. “Het mooie van dit project is dat we niet alleen vertellen en laten zien welk voedsel uit een bos kan komen, maar iedereen mag ook zelf komen proeven. We denken dat dit voedselbos vooral ook voor de leerlingen van basisscholen interessant is. De bedoeling is dat mensen er van genieten en dus mag er ook geplukt en geproefd worden. We vertrouwen er op dat mensen niet het hele bos leegplukken. Het wordt geen bos met een hek eromheen. Het moet een aantrekkelijk openbaar gebied blijven voor mens en dier”.