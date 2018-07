Geschreven op 17-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe willen graag dat Noord-Nederland koploper wordt voor een duurzaam platteland. De drie provincies hebben daarvoor samen met natuur- en landbouworganisaties een voorstel ontwikkeld voor een zogenaamde Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw.

Op 16 juli presenteerden de samenwerkende partijen het voorstel. Binnenkort wordt het officieel aangeboden aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hiermee doet het Noorden een beroep op het Rijk om samen op te trekken bij de transitie naar een duurzame landbouw.

Noord-Nederland maakt zich sterk voor een duurzaam, natuurinclusief platteland: een economisch sterke landbouw die in evenwicht is met haar omgeving. Dit wordt gedaan vanuit het besef dat structurele verandering noodzakelijk is om de sector op de lange termijn gezond, levensvatbaar, concurrerend en rendabel te laten zijn. De grootste opgave daarbij is om een goede balans tussen landbouw, natuur- en landschapskwaliteit te vinden. De agrarische sector, natuursector, kennisinstellingen en overheden in het Noorden bundelen de krachten om als voorbeeld te dienen – en koploper te zijn – voor toekomstige (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

Er lopen al verschillende natuurinclusieve initiatieven in Noord-Nederland. Zo worden er bijvoorbeeld vanuit het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Fryslân natuurinclusieve masterclasses en projecten georganiseerd, heeft Oost-Groningen een natuurinclusief akkerbouwplan, heeft Drenthe een consulent duurzame landbouw die melkveehouders ondersteunt bij duurzaamheidsinitiatieven en zijn er collectieven en gebiedscoöperaties die al langer actief zijn op het gebied van duurzaamheid en (agrarisch) natuurbeheer.

De drie noordelijke provincies hopen dat het voorstel voor de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (PDF) door het kabinet wordt omarmd en dat het Rijk binnenkort groen licht geeft om samen met de Regio op te trekken bij de verdere uitvoering.