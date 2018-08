Geschreven op 23-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

De Maashaven in Rotterdam ondergaat een ware transformatie. Dat speelt zich nu nog grotendeels onder water af. In de afgelopen maanden zijn duizenden kilo’s aan slib van de bodem gebaggerd.

Nu is het tijd voor de volgende fase. Met één druk op de knop stortte dinsdag vanuit het laadruim van een baggerschip duizenden kilo’s zand naar de bodem van de Maashaven.

Het zand is de fundering voor het toekomstige getijdenpark langs de oever van de haven. In de havenmond wordt zand teruggestort.

‘We hebben van alles aangetroffen’, vertelt Herman A. van Kampen. Hij is uitvoerder bij Van den Herik, die de baggerwerkzaamheden uitvoerde. ‘Zo hebben we een granaathuls aangetroffen. Die bleek gelukkig leeg te zijn.’ Van Kampen kan een hele lijst opsommen, van wat zich op de bodem van de Maashaven bevond. ‘IJskasten, radiatoren, scheepsschroeven, lasaggregaten. En heel veel plastic. Maar ook hout, stenen en autobanden.’ Op sommige delen haalden de baggeraars maar liefst zes meter slib weg.

Deze week volgen nog negen ladingen. ‘Per keer storten we zo’n 3.000 kuub zand op de bodem’, legt projectleider Andriena Lushtaku-Smedts van de gemeente uit. ‘Dat komt per keer neer op 150 vrachtwagens met zand.’

Deze week verdwijnt dus evenveel zand richting de bodem als 1.500 vrachtwagens kunnen aanleveren. Als in de komende maanden het storten van de zandfundering is afgerond, dan ligt er 200.000 kuub nieuw zand in de Maashaven. ‘Het schip zuigt dat zand op van de bodem in de Nieuwe Waterweg, en dat in totaal zo’n zeventig keer.’

Het zand dat nu wordt gestort, is de fundering voor een getijdenpark: een park met een natuurvriendelijke oever. De over staat onder invloed van eb en vloed (getijde) en dat geeft plaats voor specifieke natuur en waterdieren die daar van afhankelijk zijn. Het nieuwe park kan een groen en recreatief gebied worden. Dit sluit aan bij de wens om Rotterdam Zuid (van Kop van Zuid naar Hart van Zuid) naast stedelijker ook groener te maken.

De plannen bestaan al langer, maar het huidige college en gemeenteraad moeten nog besluiten of ze deze collegeperiode geld vrijmaken voor de komst van het park.

Andriena Lushtaku-Smedts: ‘Als het park er definitief komt, wordt het ongeveer tien voetbalvelden groot. De Maashaven heeft eb en vloed, dus dat maakt het een getijdenpark. We willen in plaats van de harde kades die er nu zijn, natuurlijkvriendelijke oevers aanleggen. Dat trekt alles wat in het slib leeft, zoals vissen, aan. En die trekken weer vogels aan. Je krijgt daardoor in de stad nieuwe en bijzondere natuur, midden in de stad.’

De aanleg van een getijdenpark in het hart van de stad is – zelfs internationaal gezien – een uniek project, legt de projecteider uit. ‘Als het college en de gemeenteraad in deze periode geld beschikbaar maken, dan kunnen we een park inrichten. Dat kost ongeveer twee tot drie jaar. Het getijdenpark Maashaven krijgt een strand aan de buitenrand, en is vooral een plek waar mensen kunnen wandelen en ontspannen.’

Vooral de wijken bij de Maashaven moeten profiteren. ‘Feijenoord, Afrikaanderwijk, Tarwewijk en Katendrecht hebben best weinig groen. Tegelijkertijd worden er heel veel woningen gebouwd. En dit is dan echt een goede toevoeging waar behoefte aan is’, zegt Lushtaku-Smedt.

De transformatie betekent overigens niet dat de haven zijn functie verliest. Er blijven evenveel ligplaatsen voor binnenvaartschepen, alleen is de inrichting van de aanlegsteigers efficiënter.

In de Rotterdamse regio wordt de komende jaren langs de rivier een aantal nieuwe parkgebieden aangelegd. Door meer groen en natuur op, in en direct aan de rivier met eb en vloed ontstaat een aantrekkelijk nieuw landschap: het getijdenpark.

Op dit moment wordt gewerkt aan de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas. Het ontwikkelen van een park in een rivier met eb en vloed is uniek in Nederland en daarom een mooi voorbeeld van innovatie en inspiratie. Meer groen en natuur op, in en direct langs de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg versterkt de recreatieve mogelijkheden in de regio en de ecologische kwaliteit van de rivier: zalm en steur zwemmen van en naar zee, dankzij nieuwe rustplekken en schoner water.

Bovendien zorgt een langzaam oplopende rivieroever voor golfbreking bij hoger water waardoor een getijdenpark ook bijdraagt aan een toekomstbestendige Rotterdamse regio. Daarom is het programma opgenomen in het Deltaprogramma Rijnmond – Drechtsteden (onderdeel van het nationale Deltaprogramma). Op dit moment is bijna 10 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van de diverse plannen.

In de Rotterdamse regio wordt een aantal nieuwe parkgebieden aangelegd: Getijdenpark Brienenoord, Getijdenpark Groene Poort, Getijdenpark Maashaven en Getijdenpark Nassauhaven. Door meer groen en natuur op, in en direct aan een rivier met eb en vloed ontstaat een aantrekkelijk nieuw landschap: het getijdenpark.

