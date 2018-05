Geschreven op 14-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Langs de verbrede Waterlandseweg (N305) die straks één van de toegangswegen vormt naar de Floriade in 2022 in Almere, komen zes speciale plekken: groene etalages.

Het startschot voor de aanleg van de etalages is op 24 april gegeven tijdens de opening van de Waterlandseweg: de weg is verbreed én er zijn 1100 nieuwe bomen geplant.

De etalages zijn onderdeel van de actie ‘Floriade, de weg ernaartoe’. Ze illustreren elk een verbinding tussen groen en de thema’s water, biodiversiteit, energie, gezondheid, luchtkwaliteit en economische waarde.

De aanleg van etalages versterkt het groene karakter van de weg. De etalages zijn onderdeel van de actie Op Weg Naar De Floriade 2022, de weg er naartoe. Op zes plekken langs de verbrede Waterlandseweg worden bomen en struiken geplant die passen bij een thema. De eerste etalage heeft als thema biodiversiteit. Het wordt een groen en informatief object, dat bijdraagt aan bewustwording over Growing Green Cities. Dit is het thema van de Floriade 2022.

De thema’s van de andere etalages zijn: water, energie, gezondheid, economische waarde en luchtkwaliteit. Hoveniersbedrijven zorgen voor de aanleg van de etalages. “De tijd dat groen decoratie was is voorbij. Met de etalages willen we laten zien welke baten groen vervullen voor de kwaliteit van onze leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen. Deze baten passen binnen de boodschap van de Floriade rondom de Growing Green Cities. Zonder groen geen leefbare steden!” zegt Egbert Roozen, directeur Branchevereniging VHG.

“Met de aanleg van de etalages investeren we ook in onderzoek en onderwijs.” zegt gedeputeerde Appelman. “Met Aeres Hogeschool en het Wellantcollege wordt een onderzoeksprogramma opgezet. Dit om in de praktijk te testen en onderzoeken hoe groen bijdraagt aan verbetering van de leefomgeving.” De etalages zijn een coproductie van Branchevereniging VHG, Aeres Hogeschool, Wellantcollege, provincie Flevoland, gemeente Almere en Staatbosbeheer. Het streven is om eind 2018 de eerste vier etalages gereed te hebben en de zes groene linten steeds verder uit te rollen.

Het groene lint Groen & Water komt vanaf Sluis in Zeeland naar de Floriade. Initiatiefnemend bedrijf is BTL Nederland. Het groene lint Groen & Biodiversiteit komt vanaf Overijssel en Gelderland naar de Floriade. Het groene lint Groen & Energie komt vanaf Maastricht naar de Floriade. Het groene lint Groen & Gezondheid start in Den Haag. Het groene lint Groen & Luchtkwaliteit loopt vanaf Den Helder via Amsterdam naar de Floriade. Het groene lint Groen & Economische waarde loopt van Leeuwarden naar de Floriade.

