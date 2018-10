Geschreven op 2-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Nationaal Park Nieuw Land is een Nationaal Park van wereldklasse. Het is het grootste man-made natuurpark ter wereld.

Je bevindt je hier letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. De Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden zouden nooit hebben bestaan zonder de inpoldering van Flevoland, het grootste inpolderingstraject ter wereld. Nu vormen ze officieel Nationaal park Nieuw Land.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte maandag bekend dat zij Nieuw Land, zoals het nieuwe Nationaal park in Flevoland heet, die status heeft toegekend.

Het gebied is bijzonder, want het bevindt zich letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Nadat die was ingepolderd, kon de natuur er zijn gang gaan. Schouten ziet de mogelijkheden van het park: “Nieuw Land gaat over meer dan natuur ontwikkelen. Het is ook een aansprekend verhaal over, van en door Nederlanders”.

Dichtbij de drukbevolkte randstad vind je Nederlands best bewaarde geheim: Nationaal Park Nieuw Land. De rust, ruimte en voedselrijkdom werken als een magneet op een nog steeds groeiend aantal verschillende dieren in dit natuurgebied.

NP Nieuw Land is het eenentwintigste Nationale Park Van Nederland. Andere Nationale parken in Nederland zijn: NP Schiermonnikoog, NP Lauwersmeer, NP Duinen van Texel, NP De Alde Feanen, NP Drentsche Aa, NP Drents-Friese Wold, NP Dwingelderveld, NP Weerribben-Wieden, NP Zuid-Kennemerland, NP De Sallandse Heuvelrug, NP De Hoge Veluwe, NP Veluwezoom, NP Utrechtse Heuvelrug, NP De Biesbosch, NP Oosterschelde, NP De Loonse en Drunense Duinen, NP De Maasduinen, NP Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide, NP De Groote Peel, NP De Meinweg