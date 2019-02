Geschreven op 5-2-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Midden in het Haringvliet wordt een nieuw eiland gecreëerd speciaal voor vogels om te kunnen broeden en voor vissen om in de ondieptes te kunnen rusten. Zo’n eiland verdient natuurlijk een prachtige naam. Uit bijna 1.000 inzendingen is gekozen voor de naam Bliek.

Arjen de Jong uit Amsterdam heeft de naam bedacht. “Ik zou het eiland ‘Bliek’ willen noemen. Een jonge haring noem je ook wel een bliek. Dus hoe noem je een jong eiland in het Haringvliet?… Precies!”

Het nieuwe eiland maakt onderdeel uit van het Droomfondsproject Haringvliet. In dit project werken zes natuurorganisaties – ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en Wereld Natuur Fonds – met steun van de Nationale Postcode Loterij aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet.

De bouw van het eiland wordt naast de Nationale Postcode Loterij mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, VZW Natuurbehoud Pater David en Stichting Dioraphte.

Sinds de permanente afsluiting in 1970 gaan de Haringvlietsluizen bij de Zuid-Hollandse eilanden binnenkort op een kier. Hierdoor komt er weer een verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee en dat is cruciaal voor trekvissen en vogels. Toch ontstaat dan niet meteen eb en vloed met zandbanken, die vogels en vissen zo hard nodig hebben. Vandaar dat het Wereld Natuur Fonds het initiatief heeft genomen om een nieuw eiland in het Haringvliet te ontwikkelen.

Zie ook: Eerste Eiland Marker Wadden Officieel Geopend Voor Publiek Vanaf 8 September 2018 – Het Tulp-Eiland bij Wolderwijd Zeewolde: Een Recreatie-eiland in de Vorm van een Tulp – Eiland Veur-Lent Wordt Eiland van de Toekomst: Stadscamping Nijmegen by BRN