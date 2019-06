Natuur Geschreven op 6-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De provincie Utrecht heeft 55 inzendingen ontvangen voor de natuurprijs Groene Kroon 2019.

Van bouwbedrijven tot particulieren, van architecten tot gemeenten: een verscheidenheid aan inzenders stuurde initiatieven in die de biodiversiteit in en rondom bebouwd gebied versterken.

De jury buigt zich de komende maanden over alle inzendingen waarna ze op 18 september de winnaars aanwijst.

Van 20 februari tot en met 1 juni konden initiatieven worden ingestuurd, in 2 categorieën: Kleine initiatieven van bijvoorbeeld particulieren, buurtinitiatieven, stichtingen, onderwijsinstellingen en midden- en kleinbedrijf. Grote initiatieven van bijvoorbeeld woningcorporaties, gemeenten en bouw- en aannemersbedrijven.

Van de 55 inzendingen valt tweederde in de categorie kleine initiatieven. Een derde van de inzending zijn grote initiatieven.

De jury bestaat uit Robbert Snep van Wageningen University & Research, Fiona van ’t Hullenaar van de Universiteit Utrecht en Mathias Lehner van nextcity.nl. In juni komen zij bijeen om per categorie 6 genomineerden aan te wijzen. De genomineerden ontvangen van de jury feedback op het ingezonden initiatief waarna zij enkele weken de gelegenheid krijgen om de inzending te verbeteren of aan te vullen.

In augustus kiest de jury vervolgens per categorie 3 finalisten. Op woensdag 18 september wordt duidelijk welke initiatieven daadwerkelijk beslag leggen op de natuurprijs Groene Kroon 2019.

