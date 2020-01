Geschreven op 6-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Wereldwijd zijn er 78 watersystemen waarvan gletsjers en sneeuw de voornaamste zoetwaterbron zijn.

Van deze watertorens van de wereld zijn 1,9 miljard mensen afhankelijk.

Een groot internationaal onderzoeksteam, geleid door de Universiteit Utrecht in samenwerking met National Geographic en met onderzoekers van Wageningen University & Research, heeft in kaart gebracht welke watertorens het belangrijkst zijn voor de mensen die benedenstrooms leven.

En ook hoe kwetsbaar ze zijn voor veranderingen in klimaat en socio-economische factoren.

De groep onderzoekers laat in hun publicatie zien dat door klimaatverandering, de toenemende wereldbevolking, slecht gebruik van waterbronnen en andere geopolitieke factoren de watertorens in gevaar zijn.

Het is daarom essentieel om per bergketen internationaal beleid en strategieën te ontwikkelen, willen we deze primaire zoetwaterbronnen voor ongeveer een kwart van de wereldbevolking behouden en zowel ecosystemen als mensen stroomafwaarts beschermen.

Nergens ter wereld zijn zoveel mensen afhankelijk van één watertoren als van de Induswatertoren in Azië, schrijven de onderzoekers. Deze ijs- en watermassa beslaat een groot deel van het Himalayagebergte en ligt verspreid over delen van Afghanistan, China, India en Pakistan. Het is tevens de kwetsbaarste watertoren. Ook van de zuidelijke Andes, de Rocky Mountains en het Alpengebergte zijn erg veel mensen afhankelijk.

Om te berekenen hoe belangrijk elk van deze 78 watertorens zijn, hebben de onderzoekers verschillende factoren bekeken die iets zeggen over hoe afhankelijk benedenstroomse gemeenschappen zijn van de watertoevoer van deze systemen. Ook bepaalden ze van elke watertoren de kwetsbaarheid van de watertoevoer, maar ook de kwetsbaarheid van de mensen en ecosystemen die hiervan afhankelijk zijn, gebaseerd op voorspellingen van het toekomstig klimaat en socio-economische veranderingen.

De top vijf kwetsbaarste watertorens per continent zijn:

Azië: Indus (zie foto), Tarim, Amu Darya, Syr Darya, Ganges-Brahmaputra

Europa: Rhône, Po, Rijn, Noordkust van de Zwarte Zee, Kaspische Zee-kust

Noord-Amerika: Fraser, Columbia and NW US, Pacific and Arctic Coast, Colorado, Saskatchewan – Nelson

Zuid-Amerika: Zuid-Chili, Zuid-Argentinië, Negro, La Puna regio, Noord-Chili

Onderzoeker Hester Biemans van Wageningen University & Research richtte haar onderzoek vooral op het watergebruik voor landbouw in de benedenstroomse gebieden. “We onderzochten vooral welke geïrrigeerde gebieden echt afhankelijk zijn van sneeuw- en gletsjerwater en waar nog andere waterbronnen beschikbaar zijn. De volgende stap is het zoeken naar oplossingen om de gebieden minder afhankelijk van sneeuw en gletsjer water te maken. In de Indus, Pakistan – de meest kwetsbare watertoren ter wereld – zijn we recent een onderzoek gestart waarin we ons gaan focussen op deze oplossingen.”