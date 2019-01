Geschreven op 20-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Er komt een nieuw platform waarop alle beschikbare data van de natuur in Nederland gebundeld worden, meldt Nature Today.

Het is de bedoeling dat het platform, dat wordt ontwikkeld door de initiatiefnemers, begin 2020 in gebruik wordt genomen.

Als het platform Nature Today Go klaar is, kan de gebruiker op elke locatie in Nederland zien wat de natuur op die plek te bieden heeft.

Nederlanders realiseren zich niet welke schat aan natuurinformatie beschikbaar is voor elke locatie. Nature Today Go gaat deze rijkdom zo beschikbaar maken dat je altijd en overal ziet wat er in de natuur om je heen gebeurt, welke dieren en planten je tegen kunt komen en welke natuuractiviteiten je kunt doen. Iedereen kan zijn/haar favoriete informatie aangeven.

“We verwachten dat mensen veel meer interesse hebben in de natuur als ze ontdekken welke dieren en planten direct om hen heen leven”, vertelt Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen University en een van de makers van Nature Today Go.

“Als je in het centrum van Amsterdam bent, is het bijvoorbeeld mogelijk om te kijken welke vogels je daar tegenkomt, of van welke insecten onlangs melding is gemaakt”, vertelt Van Vliet.

In totaal zijn er volgens Van Vliet meer dan veertig “lagen” met informatie over de natuur in Nederland. Die lagen zijn nu al vrijwel allemaal openbaar, maar worden op verschillende manieren aangeboden, waardoor het voor gebruikers lastig is om ze te vinden. “Met Nature Today Go willen we al die gegevens op één plek en op een interessante manier aanbieden”, aldus Van Vliet.

Het platform wordt gefinancierd met onder meer subsidie van de provincies Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Daarnaast hopen de initiatiefnemers met een crowdfundingsactie 25.000 euro op te halen. In april wordt gestart met de bouw van het platform, waarna het testen in het najaar start. Uiteindelijk kan iedereen begin 2020 Nature Today Go gebruiken.

Er is geen ander land in de wereld waar de natuur zo gedetailleerd en frequent in beeld is gebracht dan in ons land. Vele organisaties zijn samen met honderdduizenden natuurliefhebbers dag in dag uit bezig met het monitoren en analyseren van de natuur. Voor letterlijk elke locatie is bekend welke vogels, vlinders en zoogdieren je wanneer tegen kunt komen, welke dieren en planten gezien zijn, welke bodem er onder je voeten ligt, wat het risico op tekenbeten is en ga zo maar door. De meeste informatie is moeilijk of niet te verkrijgen.

Nature Today, het natuurinformatieplatform waar meer dan 20 natuurorganisaties, kennisinstellingen en overheden dagelijks actuele ontwikkelingen in de natuur publiceren, gaat deze rijkdom toegankelijk maken via Nature Today Go. Waarom? Omdat natuur onder zeer grote druk staat. Met Nature Today Go willen we nog veel meer mensen activeren om de natuur te steunen door ze te laten zien hoe mooi, interessant, divers en belangrijk onze directe omgeving eigenlijk is.

Zodra Nature Today Go beschikbaar is, kun je altijd eenvoudig zien welke (bijzondere en minder bijzondere) dieren en planten je tegen kunt komen, welke gezien zijn en welke de komende dagen te zien zijn. Nature Today Go zal niet alleen interessant zijn in natuurgebieden, maar ook in stad en dorp of in het agrarisch gebied. Mensen zullen verrast zijn op hoeveel plaatsen hard gewerkt wordt aan het versterken, beheren en monitoren van natuur. Ook maken we het veel makkelijker om hieraan zelf bij te dragen door middel van overzichten van natuuractiviteiten of (vrijwilligers)projecten die bij jou in de buurt uitgevoerd worden en hoe je mee kunt doen.

?

Zie ook: Global Biodiversity Information Facility (GBIF): Een Wereldwijde Natuur Databank – AskNature: World’s Most Comprehensive and Accessible Online Catalog of Nature’s Solutions