25-7-2018 - Erik van Erne.

Maasheggen natuurgebied in Noord-Brabant heeft een plek gekregen op de lijst met erkende biosfeergebieden van Unesco. Het cultuurlandschap is het tweede gebied in Nederland met deze erkenning, nadat het Waddengebied die status in 1986 al kreeg.

De Maasheggen is het grootste heggenlandschap en oudste cultuurlandschap van Nederland. Het gebied omvat ongeveer 275 kilometer heggen op een oppervlakte van circa 2.000 hectare. Karakteristiek is de verdeling van het landschap in een groot aantal kleine landbouwpercelen die van elkaar zijn gescheiden door meidoornheggen.

“Biosfeergebieden van Unesco zijn geen natuurgebieden die de mens met rust moet laten. De status biedt juist kans om het Maasheggengebied verder duurzaam te ontwikkelen”, reageert voorzitter Andrée van Es van Unesco Nederland op de erkenning. Wereldwijd staan ruim 650 biosfeergebieden op de lijst van Unesco.

This agricultural river landscape in the Meuse valley, in the south-eastern part of the Netherlands, has been shaped by continuous interaction between people and nature. The site is used for hay meadows and includes the oldest and largest network of natural hedges in the Netherlands. The landscape comprises a mosaic of small agricultural fields enclosed by hedges, sand dunes, forests, lakes, wet meadows and reed beds. The plan is to use the biosphere reserve as a laboratory for sustainable development and tourism.