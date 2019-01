Geschreven op 30-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Op vrijdag 25 januari 2019 vond de slotbijeenkomst Landschappen van Allure plaats.

Dankzij de inzet van heel veel partijen en vrijwilligers zijn De Brabantse Wal, Het Groene Woud en De Maashorst echte ‘Landschappen van Allure’ geworden, ieder met zijn eigen identiteit en dynamiek.

Landschappen van Allure is een investeringsprogramma voor natuur- en landschapsprojecten in Het Groene Woud, De Maashorst en De Brabantse Wal.

De provincie Noord-Brabant heeft in totaal ruim 53 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten die de allure van drie belangrijke Brabantse natuurgebieden kunnen vergroten: de Brabantse Wal, de Maashorst en Het Groene Woud. Vanuit de regio’s komt bijna 75 miljoen euro op tafel om de plannen te realiseren.

Bij alle Landschappen van Allure is het uitgangspunt het behoud van het landschap voor de toekomst. Mooie en karakteristieke landschappen houden Brabant aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren.

Dankzij investeringen, participatie en innovatie kunnen de landschappen Brabantse Wal, Groene Woud en De Maashorst verder worden ontwikkeld en behouden. Private/ eigen/ particuliere investeerders worden uitgedaagd om verdienmodellen te bedenken waardoor het gebied ook aantrekkelijk kan blijven.

Belangrijk doel van Landschappen van Allure is het betrekken van partijen in de regio om de natuur te verfraaien en slimme combinaties te maken met recreatie en toerisme. Dankzij de inzet van veel partijen worden de Brabantse Wal, Het Groene Woud en de Maashorst echt landschappen van allure, met een eigen identiteit en dynamiek. Zij zorgen voor verbinding van stad en platteland. Ze brengen mensen in contact met de natuur, met elkaar, met de historie, met de stad en haar achterland. En ze creëren nieuwe vormen van economie en ondernemerschap. Zo leveren ze een bijdrage aan de ambities van Noord-Brabant als Europese topregio.

Vorst B in Boxtel wordt ontwikkeld tot GreenTech Park Brabant, een bedrijventerrein gericht op GreenTech. Bedrijven en onderwijsinstellingen, gericht op innovatie en duurzaamheid, vestigen zich daar. Het totale terrein is ongeveer 9 ha groot. Onderdeel van GreenTech Park Brabant is ook het Biomassaplein. Op het Biomassaplein wordt snoeihout verwerkt. Dat snoeihout kan door de aanwezige bedrijven gebruikt worden voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten. Het Biomassaplein wordt nu 0,6 ha groot en groeit maximaal tot 2 ha groot.

De realisatie van het Biomassaplein wordt mede financieel mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant. Zij geeft in het kader Landschappen van Allure subsidie om het project uit te werken.