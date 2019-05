Geschreven op 6-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

De biodiversiteit verkeert door toedoen van de mens in crisis, net zo ernstig als het klimaat. Zonder snelle, ingrijpende maatregelen zullen honderdduizenden soorten uitsterven en onmisbare ecosystemen verarmen. De leefbaarheid van de planeet komt in gevaar. Dat concludeert de VN in een groot nieuw rapport.

Van de naar schatting acht miljoen plant- en diersoorten op aarde, worden er ongeveer een miljoen bedreigd met uitsterven. Dat kan in veel gevallen al binnen enkele tientallen jaren gebeuren, concluderen internationale experts uit vijftig landen in een gezaghebbend rapport.

De onderzoekers luiden de noodklok over de staat van de biodiversiteit. Het tempo waarin unieke soorten verdwijnen, ligt tegenwoordig tientallen tot honderden keren hoger dan gemiddeld was tijdens de afgelopen eeuwen. De huidige pogingen om de teloorgang van de natuur een halt toe te roepen, zouden onvoldoende zijn.

Voorzitter Robert Watson van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES), dat 132 lidstaten telt, spreekt over een ,,onheilspellend beeld”. Hij waarschuwt dat de mensheid het roer ingrijpend moet omgooien om het tij te keren.

,,Uit het First Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services blijkt dat het nog niet te laat is om het verschil te maken”, zegt Watson in een verklaring. ,,Maar alleen als we nu beginnen op ieder niveau: van lokaal tot wereldwijd”, vervolgt hij. ,,Door middel van ‘transformatieve veranderingen’ kan de natuur worden behouden, hersteld en op duurzame wijze worden gebruikt.” Het rapport is de gezaghebbende, wetenschappelijke basis voor een nieuw biodiversiteitsverdrag dat volgend jaar moet worden afgesloten door de 132 lidstaten van de VN-Conventie over Biodiversiteit (CBD) uit 1992, de tegenhanger van het VN-klimaatverdrag uit datzelfde jaar.

De onderzoekers wijzen onder meer grootschalige landbouw en visserij aan als boosdoeners. Ze stellen dat de wereldbevolking sinds 1970 meer dan verdubbeld is: van 3,7 naar 7,6 miljard mensen. Daardoor groeide het aantal stedelijke gebieden en de mate waarin we beslag legden op natuurlijke hulpbronnen. Een van de voorbeelden is het verlies van 100 miljoen hectaren tropisch bos tussen 1980 en 2000. Dat komt vooral door veeteelt in Latijns-Amerika en de aanleg van plantages in Zuidoost-Azië. Sinds 1980 zou ook de plasticvervuiling zijn vertienvoudigd.

Voor meer dan twee miljard mensen is hout bijvoorbeeld nog steeds hun belangrijkste energiebron. Daarnaast is de helft van alle geneesmiddelen afkomstig van planten en dieren. Bovendien absorberen de oceanen en bossen meer dan de helft van onze CO2-uitstoot, die nog altijd jaarlijks toeneemt.

In het rapport, dat is gebaseerd op ruim vijftienduizend wetenschappelijke publicaties, wordt geschat dat 75 procent van het land ernstig is aangetast als gevolg van menselijk handelen. Dit geldt ook voor 40 procent van de oceanen en 50 procent van de rivieren. De industriële visserij is funest voor de oceanen. Volgens het rapport zijn zeventigduizend vissersboten operatief op ten minste 55 procent van de wereldzeeën.

Bijna drie kwart van de belangrijkste visstanden is bijna tot volledig uitgeput, ondanks inspanningen van de visserij om nieuwe quota’s in te voeren om overbevissing te voorkomen.

Op het land is de situatie nog somberder. Een derde van al het land bestaat uit landbouwgrond en 75 procent van het zoetwaterbestand is bestemd voor de voedselproductie. In totaal is ten minste een kwart van alle broeikasgassen afkomstig van landbouw. De groei van de landbouwindustrie heeft ook geleid tot het verdwijnen van grote delen van CO2-absorberende bossen. Sinds 1990 heeft de aarde 290 miljoen hectare aan bos verloren. Dat komt neer op een afname van ongeveer 6 procent.

Het rapport schetst ook een beeld van ernstige ongelijkheid in de wereld. Rijke landen consumeren aanzienlijk meer per hoofd van de bevolking dan armere landen, die tegelijkertijd strijden om hun natuurlijke hulpbronnen te behouden. De enorme ongelijkheidskloof is bovendien aan het groeien. Het bruto binnenlands product (bbp) is in rijke landen nu al vijftig keer groter dan in arme landen. Europeanen en Noord-Amerikanen consumeren meer vlees, suiker en vet dan gezond is, terwijl 40 procent van de wereldbevolking geen toegang tot schoon drinkwater heeft.

