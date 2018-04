Geschreven op 26-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

De provincie Flevoland gaat op het Floriadeterrein in Almere het Innovatiepaviljoen bouwen.

Dit pand vertelt het verhaal van Flevoland en van duurzaamheid.

Tijdens de Floriade 2022 in Almere is het gebouw het Flevolandse paviljoen waar bezoekers innovaties kunnen zien en beleven.

In de tweede helft 2018 wordt gestart met de bouw en vanaf de opening in 2019 kan het Innovatiepaviljoen gebruikt worden door bedrijfsleven, studenten en kennisinstellingen om samen te werken aan innovaties op de thema’s voeding en gezondheid en welbevinden. Groene kennisorganisatie Aeres heeft een huurintentie getekend, zodat zij direct na oplevering gebruik kunnen maken van het Innovatiepaviljoen.

De provincie Flevoland, gemeente Almere, de groene kennisinstelling Aeres en AMS Institute werken samen met bedrijven in de Flevo Campus. Het Innovatiepaviljoen en de Flevo Campus worden plekken waar samengewerkt wordt aan innovaties tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid, op het gebied van voeding en gezondheid. Na afloop van de Floriade kan het Innovatiepaviljoen onderdeel uitmaken van een gebied waar kennis, onderwijs en daaraan gelieerde bedrijvigheid elkaar versterken.

?

Het ontwerp SubZero van het Innovatiepaviljoen door architectenbureau DoepelStrijkers maakt op een bijzondere manier het verhaal van Flevoland zichtbaar. Waar eerst alleen maar water was, is nu een uniek gebied ontstaan dat ook nog eens gemiddeld 5 meter onder zeeniveau (NAP) ligt. Het Innovatiepaviljoen verbeeldt dit op een eigenzinnige manier. Een 5 meter dikke laag Flevolandse bodem wordt opgetild tot de NAP-lijn. De gevel van de begane grond is van buiten een spiegel. De omgeving weerkaatst daarin en zo ontstaat het beeld dat de laag grond zweeft. De belangrijkste hoogteniveaus van Flevoland zijn zichtbaar in het paviljoen. Het dak wordt gebruikt om Flevolandse gewassen op te telen en symboliseert de vruchtbare grond in Flevoland.

Het Innovatiepaviljoen wordt gebouwd volgens het principe Nature Based. Dat is te zien aan de vorm (klimaatarchitectuur) en in het materiaalgebruik. Het gebouw maakt optimaal gebruik van het microklimaat met natuurlijke zonwering, passieve verwarming en koeling en natuurlijke ventilatie. De massa aarde als dak wordt optimaal benut om het hele jaar een behaaglijk binnenklimaat te creëren. De klimaatkas op het dak is een heerlijke wintertuin en regelt in de zomer de natuurlijke ventilatie. Door de gebruikte materialen wordt de CO2 voetafdruk zo klein mogelijk gehouden. Het sluiten van water-, energie-, materiaal-, afval-, en voedselkringlopen worden zoveel mogelijke als technische oplossingen geïntegreerd en zijn voor de bezoekers ook te zien en te beleven in het Innovatiepaviljoen.

Zie ook: Floriade 2022: Wereld Tuinbouw Expo in Almere – Growing Green Cities

Floriade 2012: Wereld Tuinbouw Expo, Venlo – Theater van de Natuur op het Floriadepark – Floriade 2012: Het groenste Cradle to Cradle kantoor van Nederland Villa Flora – Cradle to Cradle Brug over A73 voor Floriade 2012 en Venlo Greenpark by Movares – Groene Natuurorganisaties Exposant op Floriade 2012: Through Animal Eyes – Het Bijenpaviljoen op de Floriade 2012 met een Hoog Cradle to Cradle Gehalte