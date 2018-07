Geschreven op 9-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Meer dan 1200 instellingen in 123 landen hebben met 1 miljoen onderzoekers en burgers wereldwijd 1 miljard natuurwaarnemingen bijeengebracht in de Global Biodiversity Information Facility.

Nederland heeft via NLBIF meer dan 28 miljoen waarnemingen ingebracht en staat op de achtste plaats van landen die het meest bijdragen. Dit jaar worden de waarnemingen mogelijk 1 triljoen keer gedownload.

NatureToday meldt dat Nederland aan deze databank meer dan 28 miljoen waarnemingen heeft gemeld. Daarmee behoort Nederland tot de landen die de meeste bijdragen hebben geleverd aan de GBIF. Het GBIF-platform biedt iedereen, overal, directe toegang tot gratis en open data over waar en wanneer leven geïnventariseerd is op aarde. De voorbije jaren waren het voornamelijk biologen, IT-professionals, curatoren van musea en datawetenschappers die waarnemingen publiceerden op GBIF. Maar sinds kort dragen meer dan één miljoen mensen hun waarnemingen bij via natuurorganisaties en citizen science-projecten.

De databank van GBIF brengt de diversiteit aan dier- en plantensoorten op onze planeet in kaart. Dat is belangrijk voor het ontwikkelen en beschermen van natuur en milieu. Bij het GBIF zijn honderden publieke en private organisaties uit allerlei landen aangesloten. De verzamelde informatie is voor iedereen beschikbaar, zodat bijvoorbeeld wetenschappers en natuurbeschermers maar ook burgers eraan kunnen werken om onze planeet gezond te houden.

De miljoenen waarnemingen uit Nederland worden ingebracht via de coördinatie van stichting NLBIF. De waarnemingen zijn afkomstig van zo’n 295 datasets, aangeleverd door 35 organisaties. Het merendeel van de data betreft monitoring- en onderzoekdata afkomstig van instituten als Wageningen Environmental Research en het NIOZ, Universiteiten en (semi-) overheidsorganisaties als STOWA, het RIVM en Rijkswaterstaat. Ook particuliere organisaties als Sportvisserij Nederland en RAVON leveren een bijdrage. Collectiedata zijn afkomstig van Naturalis Biodiversity Center, het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute en een keur aan regionale musea.

De nadruk van GBIF ligt op het in kaart brengen van de diversiteit aan dier- en plantensoorten op onze planeet. Inmiddels is er voor 1.049.839 verschillende soorten minimaal één waarneming opgenomen. Dat is 62% van de soorten in de meest recente versie van de soortenlijst Catalogue of Life.

GBIF richt zich niet enkel op soortenbehoud, beschermde gebieden of risico’s van exotische en invasieve soorten. Onderzoekers bestuderen dankzij GBIF ook hoe we de voedselzekerheid kunnen verbeteren door wilde planten die gerelateerd zijn aan belangrijke gewassen te behouden of wanneer we moeten opletten voor het uitbreken van voor de mens gevaarlijke ziektes gelet op de verspreiding van dieren die deze ziekteverwekkers bij zich dragen. GBIF geeft ook inzicht in hoe de mens afhankelijk is van biodiversiteit.

De waarnemingen in GBIF worden volop gebruikt. De gebruikers van GBIF hebben in 2017 wereldwijd zo’n 845 miljard waarnemingen gedownload. Een toename van 200% ten opzichte van 2016. Gezien deze groei verwachten we dat dit jaar 1 triljoen natuurwaarnemingen van het platform gehaald worden voor wetenschappelijk of ander gebruik. GBIF’s wereldwijde infrastructuur levert onderzoekers waardevolle besparingen en efficiëntiewinst op doordat ze informatie uit honderden collecties en databanken over de hele wereld kunnen doorzoeken.

Eeuwenlang hebben naturalisten, ontdekkingsreizigers en wetenschappers het leven van de planeet gedocumenteerd. Als zulke biodiversiteitsgegevens gepubliceerd worden via het GBIF-netwerk dan komt ook dit bewijsmateriaal (dat wordt bewaard in natuurhistorische collecties over de hele wereld) weer vrij voor hergebruik, inclusief voor gebruikers uit de landen waar de planten en dieren verzameld werden. Dit is hard nodig. “De wereldwijde samenleving staat volgens Donald Hobern, directeur van het GBIF-secretariaat, voor grote uitdagingen op gebied van veranderingen in landgebruik, biodiversiteit, klimaat, voedselzekerheid en gezondheid. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, moeten we efficiënte manieren vinden om alle waarnemingen samen te brengen en ze begrijpelijk te maken. De mijlpaal van 1 miljard waarnemingen laat zien dat GBIF momenteel is voorbereid op verdere groei en klaar is om de enorme hoeveelheid gegevens te verwerken die we verwachten van andere nieuwe technologieën en bronnen, waaronder environmental sequencing en remote sensing.”