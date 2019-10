Er zijn vaak volop bezwaren om planten neer te zetten, aldus Rey. “Ze zijn moeilijk te verzorgen, of mensen vergaten ze water te geven. Ik wilde de warmte terugbrengen in de interieurs en besloot me in planten te verdiepen.”

Planten op kantoor zorgen ervoor dat de gemoedstoestand van werknemers positiever is en zij hun werkplek ook aantrekkelijker vinden, blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research. Ook het ziekteverzuim is lager als er planten op kantoor staan.

Samen met plantenteler en zakenpartner Eric Ibes verdiepte Rey zich in zogenoemde gastplanten. Deze leven in de natuur op de takken van bomen of cactussen in Zuid- en Centraal-Amerika. “Ze zijn heel sterk, beschadigen andere planten niet en krijgen water uit de lucht. Om te groeien hebben ze ook geen grond nodig.”

Dus besloten Rey en Ibes zelf deze planten te gaan kweken. Het volgende doel was om deze planten in interieurdesign te verwerken. “Er is weinig vocht op kantoren. We hebben het idee dat de luchtvochtigheid in Nederland hoog is, maar het is niet hoog genoeg.”

Zo ontstond Florapanels, een soort terrarium zonder reptielen noemt de interieurontwerper ze, ook wel florarium genoemd. “De planten plaatsen we in een glazen box van panelen, die kunnen van veiligheidsglas zijn of acrylplaat, dat is een goedkopere versie. In die box kan de plant zichzelf in leven houden, mits de plant genoeg licht krijgt uiteraard.”

Wat Florapanels bijzonder maakt is dat de box ook een bouwelement is, dat bijvoorbeeld in een muur of tussenmuur kan worden geplaatst. “Zo wordt de plant echt een onderdeel van het interieur.”