Geschreven op 25-1-2019 - Erik van Erne.

De natuurverbinding bij de Liniebrug bij Nigtevecht en de dwarsligger faunapassage in het Rondje Naardermeer zijn genomineerd voor de Natuurprijs van het Netwerk Groene Bureaus (NGB).

De bureaus die de ontwerpen maakten, in opdracht van de provincie Noord-Holland, horen op 30 januari of ze hebben gewonnen.

De NGB-Natuurprijs 2018 voor het meest inspirerende natuurproject wordt uitgereikt op woensdag 30 januari 2019 van 13:30 tot 16:25 uur in Haarlem.

Het Netwerk Groene Bureaus laat natuurprojecten zien waar zijn leden aan werken en waar zij trots op zijn. De resultaten, de opgedane ervaringen én het tonen van het opgedane werkplezier stimuleren nieuwe initiatieven en inspireren lopende initiatieven. Het meest inspirerende natuurproject uit 2018 ontvangt de NGB-Natuurprijs 2018.

De indieners pitchen hun project en de jury licht zijn keuze van het meest inspirerende project toe. De heer Adnan Tekin, natuurgedeputeerde provincie Noord-Holland, reikt de NGB-Natuurprijs 2018 uit. De postersessie biedt gelegenheid voor een meet-and-greet én gesprek met betrokkenen bij het project en met andere geïnteresseerden in actieve natuurbescherming.

Voor de NGB-Natuurprijs 2018 zijn twaalf projecten genomineerd; in alfabetische volgorde:

1. Archipel de Marker Wadden; van ecologische droom naar unieke werkelijkheid (RoyalHaskoningDHV)

2. Bio-morfologische kaart (Econsultancy)

3. De Fishionpassage © als innovatie in de Lopikerwaard (Movares)

4. Dwarsligger faunapassage (DFP) (Movares)

5. Fiets- en Natuurverbinding Nigtevecht (Bureau Waardenburg)

6. Hoogveenherstel Fochteloërveen (Arcadis)

7. Natuurherstel op de Noordzee. De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen (Bureau Waardenburg)

8. Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid (Tauw)

9. Natuurontwikkeling De Groene Grens (Natuurbalans – Limes Divergens)

10. Sportvelden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (Laneco)

11. Waterdunen (BTL Advies)

12. Wildspotter.nl – Innovatieve faunamonitoring, burgerparticipatie en communicatie (Arcadis)