Geschreven op 22-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Op zaterdag 8 september vindt om 11.15 uur de officiële opening van Marker Wadden plaats bij uitkijktoren Steltloper door bestuurders en projectpartners.

Het publiek is vanaf dan welkom in dit nieuwste stukje Nederland, waar een nieuw natuurgebied in ontwikkeling is.

Alleen de ruim 250 hectare van het eerste eiland van Marker Wadden zijn toegankelijk voor het publiek. De ander vier eilanden van de eerste fase Marker Wadden zijn nog in aanleg.

Er er zijn wandel- en vlonderpaden aangelegd en een recreatiestrand. Er kunnen wandelingen gemaakt worden van de 2,5 tot 6 kilometer, want er zijn wandel- en vlonderpaden aangelegd en een recreatiestrand. Langs de paden staan verschillende vogelkijkhutten en de Steltloper, een spectaculaire uitkijktoren van twaalf meter hoog.

Tijdens het weekend van 8 en 9 september vaart een speciale veerdienst vanuit de Bataviahaven in Lelystad naar dit nieuwste stukje Nederland. Bezoekers met een eigen boot kunnen aanleggen bij de nieuwe steigers in de haven van Marker Wadden.

Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland.

