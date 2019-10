Geschreven op 27-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

De vernieuwde Dwaalfilm laat je dwalen door 91 natuurgebieden in 327 minifilms. Nieuw zijn de haarscherpe HD-beelden, de snelle navigatie en de optimalisatie voor telefoon. Wat bleef is het aangenaam rustige, bijna poëtische karakter van de minifilms.

En Dwaalfilm is gegroeid. Je kunt nu ook door het Waddengebied dwalen. Een inspirerende beeldvlucht langs Nederlands mooiste nieuwe natuurplekken.

Vanaf 1990 is Nederland veel nieuwe natuurgebieden rijker. Gebieden waar natuur de ruimte kreeg. Filmer Monique Moors filmde samen met ARK op al die plekken waar nieuwe natuur ontstond. Vooral op die plekken waar het landschap het meest veranderde. Uit al die kleine observaties is Dwaalfilm ontstaan, een groots filmproject van 327 korte filmverhalen waar je online doorheen kunt dwalen. De vorm van het filmproject is nog steeds uniek. Op je beeldscherm kun je verdwalen in landschapspanorama’s en onbekende plekken, en onverwachte verhalen ontdekken. De minifilms zijn kort en visueel, de inhoud is er als vanzelfsprekend in verwerkt. Dat maakt Dwaalfilm geliefd, al jarenlang trekt de website tienduizenden online bezoekers. De Waal, de Nederrijn, de Rijnstrangen, de Delta en de kust zitten erin. De Grensmaas en de Geul. Het Kempen~Broek en de Loozerheide. De nieuwste loot is het Waddengebied waarvan meer dan zestig nieuwe minifilms zijn toegevoegd en er nog veel meer gaan volgen.

Dwaalfilm laat zien hoe alles met alles samenhangt. De bronnen, beken, rivieren, delta en zee. Wat gebeurt er met hoogwater? Hoe verspreiden zaden zich? Waarom ontstaat er bos? Welke rol spelen grote grazers? Hoe is het mogelijk dat er zoveel soorten planten, insecten en vogels terugkeren in de nieuwe natuurgebieden? Dwaalfilm laat zien hoe spannend en rijk de natuur kan worden als we de teugels wat loslaten en het onverwachte voor lief nemen. De vrijheid om in deze landschappen rond te lopen, om er een onderdeel van te zijn, de aantrekkingskracht die ervan uit gaat, dat is waar Dwaalfilm over gaat. De boodschap van de minifilms is actueler dan ooit. De noodzaak van robuuste aaneengesloten natuurgebieden, meer biodiversiteit, het belang van waterberging en de groeiende behoefte van de stedeling om ‘de vrije natuur’ in te gaan. Het zit allemaal in Dwaalfilm.

Toen ARK Natuurontwikkeling dertig jaar geleden begon met het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden is van het begin af aan (met financiële steun van het Wereld Natuur Fonds) alles op video vastgelegd. Het leggen van het eerste wildrooster in de Millingerwaard, midden tussen de maisvelden; de eerste konikpaarden die werden vrijgelaten op Koningssteen. Tijdens de hoogwaters van 1993 en 1995 werd de dynamiek van het water vastgelegd. Het instromen van geulen, het bijna doorbreken van dammen, het lot van kleine dieren in de uiterwaarden: alles kwam aan bod. Ná het hoogwater werd duidelijk wat dit geweld allemaal verandert: enorme pakketten afgezet zand, nieuwe poelen, de bloemenrijkdom die vanwege het aangevoerde zaad volgde. Het waren onderwerpen die nog nooit gefilmd waren in Nederland.

Langzamerhand ontstond er een meters lang beeldarchief. ARK zocht naar manieren om die rijkdom aan beelden en onderwerpen op een of andere manier te ontsluiten. Niet als aaneengesloten film, maar interactiever op de computer. Als een serie filmpjes met steeds één onderwerp met een lengte van één minuut. Dat werd het concept van Dwaalfilm.

Rond 2011 was het internet eindelijk snel genoeg om Dwaalfilm zonder wacht- en laadtijd af te spelen. In september 2011 ging de film met grote panoramafoto’s en een nieuwe kaart online. Dwaalfilm was meteen een grote hit met soms wel 140.000 bezoekers per maand. Inmiddels hebben meer dan een miljoen bezoekers aan de hand van Dwaalfilm door de Nederlandse natuur gedwaald. En de makers van Dwaalfilm (Monique Moors en Willem Overmars van Rombus Natuurfilms) zijn nog lang niet klaar. De komende jaren worden er alleen al in het Waddengebied nog 100 minifilms extra gedraaid.

?

Zie ook: Delta in de Klas: Doe Mee met de Delta Challenge en Maak Jouw Eigen Natuurfilm – De Film HOLLAND, Natuur in de Delta in Nederlandse Bioscopen – De Film De Nieuwe Wildernis: Grote Natuur in een Klein Land – Nederlandse Natuur by Vroege Vogels – Wat Is Jouw Favoriete Stukje Nederland? De Kalverstraat aan de Loosdrechtse Plassen – Conservation Specials by Discovery: Whale Wars – Conservation Specials by Discovery: Years of Living Dangerously – De Terugkeer Van: De Nieuwe Drie-Delige Natuurserie by Cees van Kempen bij de VARA – Levende Rivier bij VARA Vroege Vogels: Een Natuurdocumentaire by Ruben Smit