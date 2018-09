Geschreven op 3-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu starten een uniek project voor het versterken van onderwaternatuur in windparken: De Rijke Noordzee.

Tijdens een pilot in windpark Eneco Luchterduinen wordt onderzocht hoe natuurversterking en het opwekken van duurzame energie elkaar kunnen verrijken. In de pilot wordt samengewerkt met ASN Bank, Eneco en Van Oord.

Het demonstratieproject levert een blauwdruk op voor natuurherstel onder water in alle windparken op zee, zodat dit straks de standaard kan worden bij de bouw van nieuwe parken. De komende jaren worden veel grote, nieuwe windparken gebouwd in het Nederlandse deel van de Noordzee. Via de blauwdruk willen de organisaties stimuleren dat deze ontwikkeling hand in hand gaat met natuurversterking.

Binnen windparken mag niet met sleepnetten worden gevist en de palen van de windmolens bieden een aanhechtingsplek voor zeeleven. Daarmee zijn windparken de ideale locatie om actief de onderwaternatuur te versterken. In het windpark worden verschillende soorten kunstriffen geplaatst en oesters uitgezet. De oesters produceren larven die er aan bijdragen dat in het gebied een volwaardig rif ontstaat dat allerlei andere soorten aantrekt, zoals krabben, vissen en zeehonden. Zo dient een windpark als kraamkamer voor onderwaternatuur.

Door menselijk ingrijpen en ziektes zijn natuurlijke riffen, vaak schelpdierbanken, nagenoeg volledig uit de Noordzee verdwenen. Riffen vervullen een belangrijke functie onderwater: ze filteren water en zijn een aanhechtingsplek en bron van voedsel. In de pilot onderzoeken de organisaties wat de beste omstandigheden zijn om de onderwaternatuur weer op te laten bloeien. De opgedane kennis wordt gebruikt voor de blauwdruk die toegepast kan worden op toekomstige windparken.

De rifstructuren worden in het najaar met een installatieschip van Van Oord geplaatst in windpark Eneco Luchterduinen. Het kunstrif bestaat uit onder meer zogenaamde ‘rifballen’ en kooien met volwassen oesters. De natuurontwikkeling wordt door Bureau Waardenburg, Sas consultancy en Wageningen Marine Research wetenschappelijk onderzocht en met o.a. onderwatercamera’s gemonitord. ASN Bank maakt het project financieel mede mogelijk. Bron: De Rijke Noordzee

Zie ook: Het Eneco Windpark Luchterduinen (129 MW): 56% meer Nederlandse Windenergie op Zee – Het Prinses Amalia Windpark levert Topprestaties – Het Gemini Offshore Windpark: Funderingen Buitengaats en Zee-Energie Geplaatst – Eneco Windpark Delfzijl Noord: Duurzame Stroom voor Nieuw Datacenter van Google – Offshore Windpark Borssele: 94 Windturbines Goed voor 752 MW by Siemens en Ørsted – Windpark Hollandse Kust Noord Kavels I en II – Windpark Hollandse Kust Zuid I en II: Chinook (Nuon Vattenfall) Zonder Subsidie Op Zee Bouwen – Het Eneco Windpark Luchterduinen: 56% meer Nederlandse Windenergie op Zee – Meewind: Investeren in Duurzame Windenergie Parken Belwind 1, Northwind en Nobelwind – Belwind gaat er komen: 330 MegaWatt duurzame energie erbij – Het Norther Windpark by Elicio en Eneco: Het Grootste Offshore Windpark van België – Windparken Boven de Wadden: Groningen Wil 10 Gigawatt aan Windparken boven Waddeneilanden – Energie-Eiland Voor Schaalvergroting Windenergie op Nederlandse Noordzee by TenneT – Energie Eiland op de Doggersbank in de Noordzee: Het Hub en Spoke Concept by TenneT – Windenergie Op Zee 2030: Windparken Hollandse Kust West, Wadden-Eilanden en IJmuiden Ver