Woningcorporatie Vestia legt een bijzonder dak aan. Het iconische woongebouw de Peperklip in Rotterdam-Zuid krijgt het langste natuurdak in Nederland op een woongebouw.

Het groene dak draagt bij aan meer groen en biodiversiteit in de stad.

Het huidige dak van de Peperklip was aan vervanging toe. Samen met de gemeente Rotterdam onderzocht Vestia hoe het woongebouw een bijdrage kan leveren aan een klimaatbestendige stad. Dat leidde tot de keuze voor een groot natuurdak. Het nieuwe dak is onderdeel van groot onderhoud aan het woongebouw.

Hollandsgroen heeft samen met hoveniersbedrijf Van der Tol het ontwerp gemaakt voor een biodivers natuurdak van ruim 7.000 vierkante meter. Het dak heeft vier thema`s; water, hout, grind en heuvels. Zo ontstaan er verschillende biotopen voor natuurontwikkeling. Hoveniersbedrijf Van der Tol legt het dak aan, dat naar verwachting in het voorjaar van 2020 gereed is.

Linda Schalkwijk, vestigingsmanager Hilledijk bij Vestia: ‘Buiten dat het dak er straks mooi uitziet, is dit voor ons ook een kans om te onderzoeken. Hoe kan investeren in de toekomstbestendigheid van een gebouw samengaan met het creëren van meerwaarde voor de leefomgeving van onze bewoners?’

Wethouder Wijbenga, buitenruimte gemeente Rotterdam: ‘De gemeente wil komende jaren 20 hectare extra groen in de stad aanleggen: in straten, op pleinen en ook op daken. Het prachtige groene dak op de Peperklip is een goed voorbeeld van de mogelijkheden die een dak biedt. Het is een inspiratiebron voor anderen die willen meehelpen de stad groener te maken. De 18 km2 aan platte daken in Rotterdam bieden daarvoor alle ruimte.’

Daarnaast staat Rotterdam de komende decennia voor verschillende uitdagingen om de stad klimaatbestendig, leefbaar en veerkrachtig te houden, terwijl de ruimte in de stad beperkt is. Het natuurdak op de Peperklip draagt hieraan bij.

Heel mooi natuurlijk. Jammer dat er geen zonnepanelen op het enorme dak worden geplaatst.

