Natuur Geschreven op 15-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Heeft jouw straat verkoelende bomen tegen de zomerhitte zoals die van afgelopen zomer?

Kleurige bloemenranden en geveltuintjes langs de huizen? Geen natte voeten bij een flinke regenbui? Of woon je vooral tussen beton en stoep en kan je straat wel wat Factor Groen gebruiken?

Meld je dan met je straat voor 1 januari 2019 aan en maak kans op 20.000 euro om jullie straat te vergroenen!

Per gemeente kan één straat meedoen aan deze wedstrijd. Begin 2019 zal gedeputeerde Hester Maij de 25 gelukkigen loten tijdens een groene tombola.

Ben je ingeloot dan ga je met minimaal vier bewoners van de straat in totaal vier dagdelen aan de slag te gaan met het ontwerpplan van jouw groene straat. We maken voor de groene competitie De Groenste Straat van Overijssel gebruik van de drie volgende categorieën: kindvriendelijkheid, biodiversiteit , klimaatbestendigheid.

Na de ontwerpsessies lever je dan je definitieve ontwerp in, zodat onze jury ze kan beoordelen. Dan maken zij later volgend jaar de finalisten bekend. In elke categorie komen dan drie finalisten uit die strijden voor de hoofdprijs van 20.000 euro. De drie winnaars worden tijdens een prachtige finale bekendgemaakt op het provinciehuis in Zwolle.

