Geschreven op 30-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

De Groene Corridor is een aantrekkelijke groene verbinding tussen hartje Eindhoven, de historische markt in Oirschot en het Groene Woud.

De gemeente Eindhoven, gemeente Oirschot en Brabants Landschap gaan de Groene Corridor de komende jaren verder verfraaien en ontwikkelen.

Even tot rust komen in de natuur, genieten van de heerlijkste streekproducten én je verwonderen over het nieuwste design. Dat alles beleef je aan de Groene Corridor. Een aantrekkelijke groene verbinding tussen hartje Eindhoven, de historische markt in Oirschot en Nationaal Landschap Het Groene Woud. De Groene Corridor brengt stad en platteland bij elkaar en laat je het beste van twee werelden beleven.

?

De gemeente Eindhoven, gemeente Oirschot en Brabants Landschap gaan de 14 kilometer lange Groene Corridor de komende jaren verder verfraaien en ontwikkelen. Met meer groen, beleving en recreatiemogelijkheden. Dat maakt Oirschot en Eindhoven en omgeving nog aantrekkelijker om te wonen, werken, ondernemen en recreëren.

In Eindhoven is een deel van de Groene Corridor al gereed. Op Strijp S zijn platanen geplant en een deel van de Oirschotsedijk samen met de Zwaanstraat is autoluw gemaakt. De komende jaren krijgt ook de Zwaanstraat een groenere uitstraling. En er zijn nog volop kansen en ideeën voor nieuwe initiatieven.

Ook in Oirschot staat een aantal concrete plannen op stapel. Zo krijgt het poortgebouw van Defensie een nieuwe recreatieve bestemming en zijn er ideeën voor een uitkijktoren. Daarnaast wordt het historische legerkamp uit 1831 op de Oirschotse Heide zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Zijn er nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd aan de Oirschotse heide. En vanaf 2019 fiets of wandel je via een nieuwe brug over het Wilhelminakanaal vanaf de Eindhovensedijk zo de mooie historische dorpskern van Oirschot binnen.

Zie ook: Landschappen Van Allure In Noord-Brabant: Biomassaplein GreenTech Park Brabant In Boxtel – Maasheggengebied in Noord Brabant Erkend Biosfeergebied by UNESCO