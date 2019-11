De Brede Groene Dijk is een brede dijk met een flauw talud, voorzien van een dikke laag klei en begroeid met gras. Voor het omvormen van de bestaande dijk tot een Brede Groene Dijk is 1,7 miljoen m3 klei nodig. Alleen dan is het in staat om de golfklappen op te vangen, zonder dat de grasmat of de onderliggende kleilaag daaronder te leiden heeft. Die klei halen we uit de eigen omgeving. We onttrekken slib uit de voorliggende kwelders, uit polder Breebaart en uit het Zeehavenkanaal van Delfzijl. Dit slib wordt gerijpt tot klei, onder andere te gebruiken voor de versterking van de zeedijk, voor deze Brede Groene Dijk

Het traject van de vergunningenprocedure en het aanbestedingstraject hebben we doorlopen. Dit jaar wordt gebruikt voor de aanleg van de Klutenplas en de kleirijperij. De komende jaren is nodig om de klei te laten rijpen (2018-2021). Pas daarna kan 1km dijk worden aangepast tot een Brede Groene Dijk. Deze wordt een aantal jaren (2021-2024) getest en gemonitord voor we weten of het voldoende sterk is om de hele dijk op deze manier aan te kunnen passen.

Vanuit het ministerie hebben we de opdracht voor dijkversterking te kijken naar innovatieve oplossingen, zodat we noodzakelijke verbeteringen ‘sneller en goedkoper’ uit kunnen voeren. Voor de waddenzeekust is de POV-Waddenzeedijken opgericht. POV staat voor Project Overstijgende Verkenning. Hierin werken Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân samen demonstratieprojecten uit: Onderzoeken waarvan de resultaten gedeeld worden met en mogelijke oplossingen kunnen zijn voor andere waterschappen in binnen- én buitenland. De Brede Groene Dijk is zo’n demonstratieproject. Daarom wordt in eerste instantie 1 km zeedijk op deze manier aangelegd. Geeft dit een positief resultaat, dan volgt de rest.