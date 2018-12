Geschreven op 25-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

De voormalige milieu-activist en schrijver Paul Kingsnorth heeft zich teruggetrokken in Ierland op een zeldzaam ongerept deel van de aarde. Je zou kunnen zeggen aan het einde van de wereld . Een portret van een eindtijd denker die desondanks de hoop niet opgeeft en blijft geloven in de kracht van natuur.

Denker en schrijver Paul Kingsnorth stond al vroeg op de barricades als natuurbeschermer. Zowel dichtbij huis in Engeland als aan de andere kant van de wereld in Papua-Nieuw-Guinea verzette hij zich tegen de onstilbare honger van de globaliserende wereld voor meer land, grondstoffen en spullen. Kingsnorth was een van de kopstukken van de milieubeweging en bereikte met zijn vlammende betogen een groot internationaal publiek. En toen kwam hij tot inkeer. Hij viel van zijn geloof dat de mensheid de wereld kon redden.

In zijn gebundelde essays ‘Confessions of a recovering environmentalist’ (2017) beschrijft hij hoe de rekenaars van deze wereld de groene beweging van binnen uitholden en de barricades verruilden voor stropdas en vergadertafels. Het beperken van CO2-uitstoot werd het nieuwe gospel, omdat het meetbaar en te berekenen was. Maar volgens Kingsnorth is dat een illusie. Hij vindt dat de groene beweging van nu de nog overgebleven wilde natuur in een overwinningsroes inruilt voor een windmolenpark of zonnepanelen farm. De strijd is verloren.

?

Zie ook: De Worsteling van de Groenmens by VPRO Tegenlicht – Smeltend Zwitserleven by VPRO Tegenlicht – Groene Vliegtuigpioniers: Vliegen Wordt Elektrisch by VPRO Tegenlicht –Tegenlicht Kort: Breekt Duurzame Energie Definitief Door? De Doorbraak van Duurzaam – Paar Graden Minder: Haalbare Scenario’s voor Halveren CO2-uitstoot by VPRO Tegenlicht – De Klimaatzaak by VPRO Tegenlicht – Tegenlicht Talk over de Kantelperiode in Nederland en de Kantelaars by Jan Rotmans – Fossielvrij: De Invloed van de Divestment Beweging bij VPRO Tegenlicht – Tegenlicht Thema: De Groene Transitie Reeks – Tegenlicht: Afval = voedsel – Tegenlicht Lab: Het Einde van Bezit – The Next Economy by Thomas Rau – The Rise Of Vertical Farming by VPRO Backlight – Groene Voedselpioniers in Nederland by VPRO Tegenlicht