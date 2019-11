Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Je hebt vast gehoord van onderzoeken over het verdwijnen van bijen en insecten.

Er dreigen 1 miljoen planten en dieren te verdwijnen van onze aardbol. En wat gaan we daar in Overijssel aan doen?

Op woensdag 4 december willen we alles en iedereen die van betekenis is en kan zijn voor biodiversiteit in Overijssel samenbrengen. We bieden je een festival vol interessante sprekers, motiverende workshops en kansen om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Dat alles in het decor van de prachtige Sallandse Heuvelrug, op de Holterberg.

Zet het Biodifestival met grote letters in je agenda en meld je vast aan.

