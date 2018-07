Geschreven op 13-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Mooi hoor. Vandaag is de realisatieovereenkomst voor het Nieuwe Natuurproject Noorderwold-Eemvallei op de projectlocatie aan de Ibisweg getekend. In de komende jaren wordt naar verwachting ruim 200 hectare nieuwe natuur ontwikkeld.

Stichting Flevo-landschap heeft het idee voor Noorderwold-Eemvallei destijds ingediend bij provincie Flevoland voor het programma Nieuwe Natuur. Daarmee deed de provincie een oproep aan Flevolandse inwoners en organisaties om met goede ideeën voor de aanleg van nieuwe natuur in Flevoland te komen. De provincie omarmde het idee en gaf stichting Flevo-landschap de opdracht om twee andere projecten in hun planuitwerking te integreren: Pioniernatuur van ANV Akkerwaard en Mijn Stukje Natuur van de freelance boswachter. Stichting Flevo-landschap ging aan de slag en heeft inmiddels een financieel haalbaar projectplan opgeleverd. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor het ondertekenen van de realisatieovereenkomst.

Dat er veel partijen betrokken zijn of zijn geweest bij de uitwerking van het project, bleek wel uit het aantal handtekeningen dat op een groot projectbord werd gezet. Uiteraard waren de genoemde drie projectindieners van de partij. Ook organisaties als ERF BV, gemeente Zeewolde, gemeente Almere, Almere-Oosterwold, waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat hebben nauwe banden met het project en tekenden het projectbord. Zo werd de samenwerking voor de uitvoering eerste fase Noorderwold-Eemvallei bekrachtigd.

Het gebied waarbinnen het project moet worden gerealiseerd is ongeveer 2000 hectare groot. Het ligt ten oosten van Almere, tussen de A27, de Trekweg, de Grote Trap en de Vogelweg. In de eerste fase wordt ongeveer 135 hectare natuur aangelegd. Afspraken daarover zijn vastgelegd in een fasedocument. Voor de realisatie ervan stelt de provincie uit het programma Nieuwe Natuur een maximaal bedrag van bijna 24 miljoen euro beschikbaar. Hoe de tweede fase van het project er precies uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend, stichting Flevo-landschap dient hiervoor later een voorstel in. Wanneer Gedeputeerde Staten dat voorstel goedkeuren, stelt de provincie wederom een budget voor realisatie beschikbaar, ter hoogte van maximaal ruim 11 miljoen euro.

In de eerste fase van het project wordt vooral bos en moeras gerealiseerd. Daarmee wordt invulling gegeven aan compensatieverplichtingen die in Flevoland zijn ontstaan door economische ontwikkelingen of uitbreiding van steden en infrastructuur. Met het bos en moeras dat in Noorderwold-Eemvallei ontstaat, wordt de verbreding van de A6 tussen Almere en Lelystad gecompenseerd. Gedeputeerde Appelman: “Ik ben blij dat we de natuur, die dicht bij Almere verloren is gegaan, hier zo dicht bij de stad ook weer terug kunnen brengen. Zo zorgen we ervoor dat inwoners kunnen ontspannen en recreëren in toegankelijke en beleefbare natuur dicht bij huis.”

Met het programma Nieuwe Natuur stelt provincie Flevoland particulieren en natuurorganisaties in staat zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen. Nieuwe natuur, die ontstaat vanuit de behoefte van Flevolanders. Natuur dicht bij hun eigen woonomgeving, die op termijn zelfstandig en zonder overheidssteun door de betrokken burgers en organisaties wordt beheerd.