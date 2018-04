MVO Geschreven op 25-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Dit jaar wordt voor de 6de keer de MVO Manager van het Jaar verkiezing georganiseerd.

MVO manager is inmiddels een veel voorkomende en gewaardeerde beroepsgroep.

Doel van de verkiezing is het extra erkennen van de inspanningen en resultaten van de bevlogen MVO manager en om jaarlijks de toppers in het zonnetje te zetten..

Deze competitie kan op zijn beurt weer extra initiatieven, inspanningen en resultaten onder vakgenoten bewerkstelligen, met als resultaat: betere MVO prestaties van bedrijven en meer aandacht voor MVO.

In 2018 wordt de 6de editie van de verkiezing georganiseerd door MVO-adviesbureau Sustainalize in samenwerking met Moonen Packaging en Sustainable Talent.

Deelname is voorbehouden aan functionarissen bij bedrijven en andere organisaties die eindverantwoordelijk zijn voor MVO/duurzaamheid in de volle breedte en daarover rapporteren aan de directie van de betreffende organisatie. Voorbeelden van relevante functiebenamingen: MVO manager, manager duurzaamheid, sustainability manager, CSR manager e.d. Ook functionarissen die het MVO domein combineren met andere zaken in hun functie kwamen in aanmerking, hierbij valt te denken aan: manager corporate communicatie/CSR, KAM / HSE manager (incl. MVO) e.d.

Als eerste stap wordt er een longlist samengesteld van MVO-managers. Een lijst met maar liefst bijna 450 personen. Als tweede stap worden alle MVO-managers op de groslijst gevraagd op drie andere MVO-managers die zijn/haar voorkeur heeft, een stem uit te brengen. Uit deze stemming wordt een shortlist samengesteld van 10 MVO-managers.

De jury zal in een bijeenkomst in september hieruit drie kandidaten nomineren voor de eindronde. De abonnees op de nieuwsbrief van Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen worden vervolgens uitgenodigd een stem uit te brengen op één van de door de jury genomineerde kandidaten. Deze stemming weegt voor 60 procent mee in het eindoordeel. Op het 18de Nationaal Sustainability Congres op 8 november 2018 stemmen de bezoekers op hun favoriete kandidaat. Deze stemming weegt voor 40 procent mee. De MVO Manager van het Jaar 2018 wordt dan bekend gemaakt. De winnaar ontvangt een bokaal en een prachtig weekendarrangement voor twee personen in Duurzaam Landgoed Zonheuvel in Doorn.

Overzicht winnaars van de MVO Manager van het Jaar verkiezing:

2012: Annette van Waning (MVO manager Vebego)

2013: Anniek Mauser (Directeur Duurzaamheid van Unilever Benelux)

2014: Carola Wijdoogen (directeur Duurzaam ondernemen/CSR Nederlandse Spoorwegen)

2015: Birgitta Kramer (Sustainability Manager van Vitens)

2016: geen verkiezing

2017: Tanja Roeleveld (Programma Manager Duurzaam & Betrokken Ondernemen bij Landal GreenParks)

