MVO Geschreven op 19-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Hoe transparant is een organisatie over de ketens waarin deze opereert, over mogelijke risico’s voor de organisatie en de (in)directe risico’s voor mens, milieu en natuurlijk kapitaal?

De organisatie van de Kristalprijs 2018 vraagt accountants, NGO’s, journalisten en betrokkenen om inspirerende voorbeelden van ketentransparantie in maatschappelijk verslaggeving te nomineren.

Ketentransparantie is één van de basisprincipes van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De EU-transparantierichtlijn verplicht grote bedrijven vanaf 2018 duidelijk te zijn over resultaten, risico’s en beleid op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en diversiteit.

De plicht geldt in Nederland voor 120 ondernemingen, grotendeels beursgenoteerd, met meer dan 500 werknemers en een netto-omzet vanaf 40 miljoen euro.

“Steeds meer stakeholders willen inzicht in de duurzaamheids- en maatschappelijke prestaties van organisaties, naast verantwoording over financiële resultaten. Met de klimaatdoelen uit het akkoord van Parijs, de OESO-richtlijnen, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en Nederland Circulair 2050 is transparantie steeds belangrijker voor het bestaansrecht van organisaties,” aldus de organisatoren van de Kristalprijs.

Veel organisaties worstelen nog met ketenverantwoordelijkheid. Hoe verbindt de organisatie de kennis over de keten en hun eigen impact met hun visie en strategie? Hoe betrekt de organisatie naast aandeelhouders ook andere belanghebbenden? Is een organisatie open over hun verantwoordelijkheid of reageert het defensief na media-aandacht? De Kristalprijs-organisatie roept op inspirerende ketentransparantie voorbeelden te nomineren. Aanmelden voor de Kristalprijs 2018 kan tot en met vrijdag 7 september. De Kristalprijs wordt dit jaar uitgereikt op basis van aanmeldingen in plaats van de Transparantiebenchmark. De organisatie beloont inspirerende, baanbrekende ‘good practices’ op het gebied van transparantie in maatschappelijke verslaglegging. Eerdere Kristalprijs-winnaars zijn Royal BAM, Aliander, AkzoNobel, NS, Phillips, DSM en KPN.

De Kristal is een prijs van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Deze prijs reiken we dit jaar uit aan de organisatie met het meest inspirerende voorbeeld van transparante MVO-verslaglegging. Het thema voor 2018 is ketentransparantie. Dit is één van de basisprincipes van MVO. Veel organisaties zijn transparant over een (deel van) hun ketens, andere bedrijven worstelen nog met ketenverantwoordelijkheid en de transparantie daarover. Centrale vraag voor het thema van 2018 is: hoe transparant is een organisatie over de ketens waarin het opereert, over de mogelijke risico’s voor het bedrijf en de (in)directe risico’s voor mens, milieu en natuurlijk kapitaal?

In 2019 wordt de Kristalprijs weer uitgereikt op basis van de Transparantiebenchmark. Door dit onderzoek leren deelnemers over de criteria voor maatschappelijke verslaggeving. Ook krijgen deelnemers inzicht in verbetermogelijkheden en zien hoe zij scoren in vergelijking met andere organisaties.