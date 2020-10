Geschreven op 23-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Milieu

Tuinbranche Nederland heeft samen met Natuur & Milieu afspraken gemaakt om het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren te verminderen. De afspraken zijn vastgelegd in de Ambitie Gewasbescherming Particulier Gebruik.

‘Tuincentra zijn de plek waar mensen beslissen hoe zij hun tuin onderhouden en gezond houden. Het is dus goed nieuws dat zij hun klanten gaan helpen om milieuvriendelijke keuzes te maken’, aldus Rob van Tilburg van Natuur & Milieu. „Er is helaas nog steeds geen wettelijk verbod op schadelijke bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaat.”

Tuincentra gaan per 1 januari 2022 stoppen met de verkoop van bestrijdingsmiddelen die de stof glyfosaat bevatten. Tuinbranche Nederland heeft daar afspraken over gemaakt met milieuorganisatie Natuur & Milieu, zo maakten de organisaties bekend. Bij Tuinbranche Nederland zijn 450 retailers en 120 leveranciers van tuinproducten aangesloten, zoals Intratuin, Boerenbond, Praxis, Hornbach en leverancier Compo.

Het middel glyfosaat staat ter discussie omdat het mogelijk kankerverwekkend is en schadelijk voor het milieu. Chemiebedrijf Bayer dat Roundup produceert, een van de bekendste middelen met glyfosaat, trof onlangs in de Verenigde Staten een miljardenschikking met Amerikanen die claimden dat het middel kankerverwekkend is. Bayer ontkent dat, maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en kankerinstituut IARC stellen dat glyfosaat wel kankerverwekkend is.

In 2015 oordeelde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid oordeelde dat dit niet het geval was en de EU verlengde in 2017 voor vijf jaar de toestemming voor het gebruik van het middel. Een nieuwe risicobeoordeling voor na die tijd wordt uitgevoerd door Nederland, Zweden, Frankrijk en Hongarije. Maar onder druk van milieuorganisaties doet de tuinbranche het gebruik nu al in de ban. De Gezondheidsraad waarschuwde onlangs ook voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw vanwege gezondheidsrisico’s.

Naast bestrijdingsmiddelen met glyfosaat gaat de tuinbranche ervoor zorgen dat consumenten minder azijn en chloor gaan gebruiken voor de bestrijding van onkruid. Nederlanders gebruiken volgens Natuur & Milieu jaarlijks zo’n 16 miljoen liter azijn en 1 miljoen liter chloor om mos en onkruid te bestrijden. „Buitenshuis gebruikt, is dat een regelrechte aanslag op de bodem, water en insecten”, aldus Van Tilburg van Natuur & Milieu.

Afgelopen maand bleek uit onderzoek van het RIVM nog dat het particulier gebruik van bestrijdingsmiddelen is gestegen. Vooral het gebruik van middelen tegen insecten steeg sterk. Wel daalde de verkoop van glyfosaat tussen 2017 en 2019 al met zo’n 70 procent, meldt Tuinbranche Nederland. Bij de brancheorganisatie zijn 450 retailers en 120 leveranciers van tuinproducten aangesloten, zoals Intratuin, Boerenbond, Praxis, Hornbach en leverancier Compo.

?

Zie ook: Gebruik Pesticiden op Verhardingen Verboden in Nederland per 1 maart 2016 – Symposium Bestrijdingsmiddelen In Het Milieu: Samenwerken Aan Schoon Drents Water – Weet wat je eet: waarborg voor een schoon en gezond product – Er komt steeds meer Gif op ons Bord – Gifvrij: Speel niet langer met gif in huis en tuin – Stop De Grote Gifroute: Bayer, Syngenta En BASF Exporteren In EU Verboden Pesticiden – Gif in de Bollenstreek by ZEMBLA – Kent u Monsanto Al? Roundup Ready Soybeans (#GMO) Documentary by Marie-Monique Robin – Chemical Disasters, Agent Orange, and GMOs: Monsanto’s Legacy Traced in Exposé – The Chemtrail/Geo-Engineering Coverup Documentary: What in the World Are They Spraying? – Seeds Of Death Full Movie: Unveiling The Lies Of Genetically Modified Foods #GMO – What Monsanto Doesn’t Want You To Know About #GMO: The Genetic Conspiracy Documentary by Manfred Ladwig