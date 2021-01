Milieu Geschreven op 5-1-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Eigenaren van een asbestdak in Drenthe kunnen vanaf 15 januari 2021 gebruik maken van de nieuwe Asbestdakenregeling Drenthe.

Het gaat net als in de voorgaande regeling uit 2017 om een subsidie in de vorm van een lening met een lage rente.

In de nieuwe regeling is het mogelijk om een deel van de lening in te zetten voor de aanschaf van zonnepanelen.

Op deze manier kunnen eigenaren van een asbestdak de sanering combineren met het verstevigen van de dakconstructie en het plaatsen van zonnepanelen.

De materialen en werkzaamheden voor het aanbrengen van zonnepanelen mogen maximaal 50% bedragen van de totale sanerings- en vervangingskosten. Om plaatsing van zonnepalen mogelijk te maken wordt het maximale leenbedrag ten opzichte van de oude regeling verhoogd van 60.000 naar 100.000 euro.

De regeling biedt particulieren, die vanwege hun inkomen niet in aanmerking komen voor de reguliere asbestdakenregeling, ook de mogelijkheid om een lening af te sluiten via de zogeheten maatwerklening. Daarnaast is er de verzilverlening. Deze lening wordt verstrekt op basis van de overwaarde van de woning.

Meer informatie over de Asbestdakenregeling Drenthe en hoe eigenaren een aanvraag in kunnen dienen is te vinden via de website van het Samenwerkingsverband Noord- Nederland (SNN). Het SNN controleert je aanvraag. Is deze compleet en goedgekeurd dan sturen wij jouw aanvraag door naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Het SVn toetst jouw kredietwaardigheid. Is die positief dan ontvang je een offerte voor het aangaan van de lening. Ben je akkoord dan stuur je deze aanvraag ondertekend terug naar het SVn. Die geeft het akkoord op je aanvraag door aan het SNN. Het SNN biedt subsidiemogelijkheden voor ondernemers, particulieren, kennisinstellingen, wooncorporaties en maatschappelijke organisaties. Subsidies om de duurzame, innovatieve ontwikkeling van Noord-Nederland te stimuleren.

Het SNN is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen. Wij zetten ons dagelijks in om het Noorden nog mooier te maken. Wij geloven dat alles met een idee begint. Als dienstverlener staan we dicht bij onze klanten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. We verstrekken subsidies, faciliteren de noordelijke samenwerking en behartigen de noordelijke belangen in Den Haag en Brussel. Wij helpen jouw ideeën waar te maken. SNN stimuleert, faciliteert en verbindt.

Aanvragen kunnen vanaf 15 januari 2021 worden ingediend. De regeling loopt tot 1 januari 2029.

Zie ook: Sanering Asbestdaken: Fonds voor Huishoudens en Bedrijven Voor Verwijderen Asbest Daken – Aanpak Asbestdaken Krijgt Vervolg Met Asbestfonds Voor Leningen Om Asbest Te Verwijderen – Asbest Eraf, Zon Erop: Dakvrienden Gaan Asbestdaken Vervangen Door Zonnepanelen by Essent – Cradle to Cradle: Asbest Recycling Tot Vulstof Voor Cement = Beststof – Asbest Eraf, Zon Erop: Boeren Flevoland Schakelen Over Op Zonnepanelen – Asbest Eraf, Zon Erop: Dakvrienden Gaan Asbestdaken Vervangen Door Zonnepanelen by Essent – SamenZONderAsbest: Vervanging Asbestdaken Door Zonnedaken by Provincie Groningen – Asbest Op Je Dak In Utrecht: Daar Wil Je Toch Vanaf? by Gemeente Utrecht – Asbest Eraf, Zonnepanelen Erop: Van Asbest Naar Duurzaam Dak In Flevoland – SamenZONderAsbest: Vervanging Asbestdaken Door Zonnedaken by Provincie Groningen – Stal Eraf, Zon Erop: Op Weg Naar Een Duurzaam Platteland by Provincie Noord-Brabant – Duurzame Zekerheid: Transformatie Van Asbestdaken Naar Zonnedaken by Univé En Groen Leven